Pogledajte kako teku pripreme za prve transformacije nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

Ove nedjelje na Novoj TV počinje jubilarna deseta sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', koja donosi nove transformacije, hitove i osmero kandidata spremnih na izazov.

Najzabavniji televizijski show ''Tvoje lice zvuči poznato'' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV započinje svoju jubilarnu desetu sezonu, donoseći raskošne transformacije, iznenađujuće nastupe i veliku dozu pozitivne energije! Osam kandidata stat će na veliku pozornicu i u premijernoj epizodi nove sezone probiti led izvedbama različitih glazbenih žanrova i stilova.

Već u prvoj emisiji žiri i publika imat će priliku vidjeti kako se natjecatelji pretvaraju u slavne izvođače domaće i svjetske glazbene scene. Pozornicom će tako odzvanjati hitovi Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea.

Večer će otvoriti svestrana spikerica, pjevačica i glumica Dora Trogrlić, koja s nestrpljenjem iščekuje svoj prvi nastup. ''Prva transformacija veliki je izazov, presretna sam i jedva čekam stati na TLZP pozornicu'', poručuje Dora te otkriva da će se u premijernoj epizodi pojaviti u ulozi jedne ekstravagantne dive.

Pjevačica i influencerica Nora Ćurković kaže kako pripreme za prvi nastup protječu odlično.

''Sve ide super, jako sam uzbuđena i veselim se nastupu'', ističe Nora koja na pozornici planira prirediti pravu zabavu. ''U svojoj transformaciji ne idem daleko od doma, samo ću to reći'', dodaje.

Uzbuđenje pred prvi nastup osjeća i akademski glumac Lovro Juraga, koji priznaje da je prisutna pozitivna trema, ali više u obliku adrenalina nego straha.

''Radujem se svim tjednima koji su pred nama i svim transformacijama koje dolaze'', kaže Lovro, najavljujući uzbudljivu sezonu.

Pjevačica Iva Ajduković spremno prihvaća izazove koje donosi njezina prva transformacija.

''Dat ću sve od sebe kako bih publiku osvojila vjerodostojnom interpretacijom'', poručuje Iva, otkrivajući i mali trag o ulozi: ''U prvoj epizodi utjelovljujem jednu divu koja, nažalost, više nije među nama.''

Izlazak iz vlastite zone komfora u premijernoj emisiji najavljuje i David Balint, koji priprema energičan i zavodljiv nastup.

''Pripreme teku odlično – puno je plesa i zabave, ali sve ide u dobrom smjeru pa se jako veselim prvoj epizodi'', kaže. Njegov imenjak, pjevač David Amaro, priznaje da ga čeka velik izazov.

''Preda mnom je ozbiljan zadatak za prvu epizodu pa ćemo vidjeti kako će sve ispasti. Cilj mi je osvojiti publiku opuštenom energijom'', objašnjava David i dodaje: ''Španjolska, ludilo i puno svega.''

Zahtjevnu transformaciju očekuje i glazbenika Svena Pocrnića, koji kaže kako pripreme napreduju dobro, iako zadatak nije nimalo jednostavan. Svoju ulogu opisuje kao neočekivanu i vrlo upečatljivu. Laura Sučec, studentica i pjevačica, otkriva mali trag o svojoj transformaciji: ''Svi mlađi od 40 godina sigurno znaju ovu pjesmu i izvođača.'' Dodaje i da pripreme prolaze u odličnom raspoloženju.

''Više je uzbuđenja nego treme jer nam je sve novo – moraš ući u tuđu kožu, ali je nevjerojatno zabavno'', ističe.

Natjecatelji odbrojavaju do početka nove sezone u kojoj će, kao i ranije, pobjednik svake epizode donirati novčani iznos udruzi po vlastitom izboru, pa će svaka emisija završiti u humanitarnom tonu. Tko će se najbolje snaći u izazovima prve epizode i tko će postati prvi pobjednik jubilarne desete sezone, doznajte ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

