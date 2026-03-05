Kako Lepa Brena izgleda bez šminke? Mlađi sin objavio je opuštenu fotku pjevačice

Fotografija koju je objavio sin Lepe Brene oduševila je obožavatelje jer pjevačicu prikazuje u potpuno prirodnom, opuštenom izdanju.
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Lepa Brena, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta zahvaljujući fotografiji koju je na društvenim mrežama objavio njezin sin Viktor.
Na fotografiji majka i sin poziraju zajedno, a mnogima je za oko zapalo Brenino prirodno izdanje.
Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Instagram
Lepa Brena - 3 Foto: Instagram
Obitelj se zatekla na ulazu u hotel, a Viktor je snimio sebe i svoje roditelje. Zajedno su zapjevali i Brenin hit ''Hajde da se volimo''.
''Šta ti radi rodbina?'', rekao je Viktor, a Slobodan Boba Živojinović odgovorio je stihom ''rodbina je zaspala''.
Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Instagram
U opuštenom izdanju, bez pretjeranog make-upa i s kosom skupljenom u rep, Brena je nosila naočale za vid te širok osmijeh koji je dodatno naglasio njezin prirodan izgled.
Lepa Brena Foto: Instagram
Lepa Brena - 2 Foto: Instagram
Iako smo Lepu Brenu navikli viđati u glamuroznim izdanjima na koncertima i javnim događanjima, ova fotografija pokazala je njezinu opušteniju, svakodnevnu stranu i još jednom potvrdila da pjevačica i u potpuno prirodnom izdanju izgleda odlično.
Brena je nedavno najavila i iznenađenje iz Zagreba, o čemu se radi pogledajte OVDJE.
