Lepa Brena podijelila veliko iznenađenje iz Zagreba: "Neka drugi uče!"

Lepa Brena razveselila je fanove objavom snimke jednog od pet zagrebačkih koncerata iz prosinca 2024. godine.

Glazbena legenda Lepa Brena krajem 2024. i u ožujku 2025. razveselila je sve fanove u Hrvatskoj s pet koncerata u zagrebačkoj Areni. Svaki koncert bio je rasprodan u rekordnom vremenu, a nije ju omela ni teška ozljeda i operacija zbog koje je dva koncerta morala prebaciti u ožujak.

Brena je sada obradovala svoje obožavatelje posebnom objavom na YouTubeu — na službenom kanalu podijelila je cijeli koncert održan u zagrebačkoj Areni u prosincu 2024. godine.

Galerija 25 25 25 25 25

Lepa Brena u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

Lepa Brena Foto: Mario Poje/PR

Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Svi koji su bili na koncertu sada ga mogu ponovno doživjeti uspomene iz Arene, a oni koji nisu imali priliku kupiti ulaznice sada mogu vidjeti kakav spektakl je pripremila.

Koncert možete pogledati OVDJE, a pjevačica je zasebno objavila i nastupe za svaku pjesmu.

Lepa Brena Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Lepa Brena - 20 Foto: Mario Poje/PR

Lepa Brena - 8 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni u deset godina

"Čast mi je bila prisustovati na ovom koncertu koji je najbolji ikad održan na Balkanu, Brena unikat", "E ovo je koncert!", "Svjetski performans, vrhunski, bravo, profesionalno snimljeno. Neka drugi pjevači uče kako se radi koncert", "Najveća zvijezda na ovim prostorima", "Najbolja si!", pišu joj fanovi ispod snimke.

Zagrebačka Arena bila je prepuna fanova koji su uživali u nestarnućim hitovima i energiji koju Brena i njezin bend donose na scenu. Objavom koncerta na YouTubeu, pjevačica je omogućila onima koji su propustili događaj da iskuse atmosferu tog spektakularnog glazbenog iskustva, ali i svima drugima da se prisjete nezaboravne večeri.

Naš intervju s Brenom pročitajte OVDJE.

Nedavno je iznenadila posjetom Dragani Mirković, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Zavodljiva, talentirana i nezaobilazna: Tko je 22-godišnja zvijezda o kojoj svi pričaju?

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Prepoznajete li je? Bila je velika dječja zvijezda, no povukla se iz javnosti nakon što joj je slava mnogo toga oduzela

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestao simpatični Alfalfa? Zbog vjere je u potpunosti promijenio stil života!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Užasavajuća sudbina ruske manekenke: Poslije napada partnera završila je s jezivom ozljedom lubanje