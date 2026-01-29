Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni za deset godina

Njemački sud odlučio je kako Bastian Schweinsteiger svaki mjesec mora uplaćivati 45 tisuća eura alimentacije bivšoj supruzi Ani Ivanović.

Razvod bivše teniske prvakinje Ane Ivanović i nekadašnjeg njemačkog nogometnog reprezentativca Bastiana Schweinsteigera jedan je od onih koji su obilježili 2025. godinu. Iako je ovo poglavlje odavno iza njih, nekadašnji par i dalje puni naslovnice.

Istovremeno kad i zahtjev za razvod, Ivanović je podnijela i zahtjev za alimentaciju, a koliko je bila napeta situacija, pokazuje i to da se nekadašnji supružnici nisu htjeli susresti u sudnici, zbog čega su preko svojih odvjetnika zatražili da se postupak što prije okonča.

Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanović - 4 Foto: Profimedia

Prema navodima njemačkih medija, sudac kojem je dodijeljen njihov slučaj, reagirao je brzo po pitanju alimentacije, donijevši odluku prema kojem Schweinsteiger po djetetu mjesečno mora uplatiti 15 tisuća eura. Kako Ivanović i Schweinsteiger imaju tri sina, to je oko 45 tisuća eura mjesečno, što dovodi do godišnjeg iznosa od 540 tisuća eura. Ovaj iznos je određen kao dio privremene mjere prije pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španjolskoj u razvodima koji uključuju maloljetnu djecu.

Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanović - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju

"Bastian Schweinsteiger poslije razvoda mora plaćati luksuzni način života Ane na Mallorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Mallorci poslije njihovog razvoda. Sudac je odredio mjesečnu alimentaciju na 15.000 eura po djetetu, više od pola milijuna godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Njemačkoj", piše portal Bunte.

Ivanović, koja je sa sinovima boravila u Beogradu, vodi postupak u Münchenu.

Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanović - 2 Foto: Profimedia

"Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastiana Schweinsteigera i životnim troškovima koja su djeca imala prije razvoda. Prema sudu, obitelj Ivanović - Schweinsteiger trošila je između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje vrtlara, kuhara i dvije čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Schweinijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Njemačkoj", zaključio je Bunte.

Bastian Schweinsteiger i Ana Ivanović - 5 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Schweinsteiger je već našao novu partnericu, a u pitanju je Silva Kapitanova, koju je bivši nogometaš upoznao u školi koju pohađaju njegova djeca.

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Čiji su razvodi iznenadili javnost u 2025., otkrijte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Zavodljiva, talentirana i nezaobilazna: Tko je 22-godišnja zvijezda o kojoj svi pričaju?

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Sjećate se zavodnika iz hit erotskog trilera? Evo gdje je danas, ne bavi se samo glumom

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda otac Ivana Pažanina, fotografije su oduševile pratitelje: ''Pape mlađi od tebe!''