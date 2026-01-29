Ovako izgleda otac Ivana Pažanina, fotografije su oduševile pratitelje: ''Pape mlađi od tebe!''

Poznati chef i TV lice Ivan Pažanin pokazao je svoju nježniju stranu podijelivši dirljive obiteljske trenutke povodom rođendana svog oca.

Popularni chef i TV lice Ivan Pažanin razveselio je svoje pratitelje objavom povodom posebnog obiteljskog dana.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografije sa svojim tatom, koji je proslavio rođendan, a emotivna čestitka nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Uz fotografije s rođendanskom tortom i opuštene trenutke ispunjene smijehom, Pažanin je kratko, ali od srca poručio:

''Pape, sretan ti rođendan! Sritna tvoja dica! Samo sriće, zdravlja i veselja''.

Ivan Pažanin s tatom - 2

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji su se pridružili čestitkama ističući koliko je lijepo vidjeti takve obiteljske trenutke. Fotografije odišu toplinom, bliskošću i veseljem, a jasno je koliko je Ivanu obitelj važna.



''Sretan rođendan, legendo'', ''Braco, sve ti cvitalo'', ''Pape je mlađi od tebe'', ''Kralj braco, ljubimo zeta našeg najboljeg na svijetu'', ''Živ i zdrav bio'', čestitali su mu pratitelji.

Pažanin je nedavno pokazao i mamu. Kako ona izgleda, pogledajte OVDJE.

