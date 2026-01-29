Tko vam je najzgodniji hrvatski rukometaš?

Euforija oko hrvatske rukometne reprezentacije ne jenjava, a nakon velikog uspjeha na Europskom prvenstvu vrijeme je i za jedno malo lakše, zabavnije pitanje.
Sjajnim igrama na Europskom prvenstvu naši su se rukometaši plasirali u polufinale, potvrdili status rukometne sile i još jednom učinili naciju ponosnom.
Na terenu – borbeni, fokusirani i neumoljivi. Izvan terena – karizmatični, šarmantni i, budimo iskreni… itekako zgodni.
Dominik Kuzmanović Foto: MATHILDA SCHULER/Pixsell
Dino Slavić Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Mario Šoštarić Foto: MATHILDA SCHULER/Pixsell
Luka Lovre Klarica Foto: Marin Franov / CROPIX
Zlatko Raužan (lijevo) Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Josip Šimić Foto: Mathilda Schuler/Pixsell
Zvonimir Srna Foto: Željko Hajdinjak/Cropix
Mateo Maraš Foto: Josip Bandic / CROPIX
David Mandić Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
Matej Mandić (desno) Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Ivano Pavlović Foto: Damir Krajac / CROPIX
Marko Mamić Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Luka Cindrić Foto: Ronald Goršić/Cropix
Tin Lučin Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Ivan Martinović Foto: Kolektiff Images
Leon Šušnja Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Filip Glavaš - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX
Marin Jelinić Foto: Igor Kralj/Pixsell
Veron Načinović Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Diano Neris Ćeško Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Zato vas pitamo ono pitanje koje se ovih dana sve češće pita:
