Euforija oko hrvatske rukometne reprezentacije ne jenjava, a nakon velikog uspjeha na Europskom prvenstvu vrijeme je i za jedno malo lakše, zabavnije pitanje.

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno nas je bacila u euforiju!

Sjajnim igrama na Europskom prvenstvu naši su se rukometaši plasirali u polufinale, potvrdili status rukometne sile i još jednom učinili naciju ponosnom.

Na terenu – borbeni, fokusirani i neumoljivi. Izvan terena – karizmatični, šarmantni i, budimo iskreni… itekako zgodni.

Dominik Kuzmanović Foto: MATHILDA SCHULER/Pixsell

Dino Slavić Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Mario Šoštarić Foto: MATHILDA SCHULER/Pixsell

Luka Lovre Klarica Foto: Marin Franov / CROPIX

Zlatko Raužan (lijevo) Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Josip Šimić Foto: Mathilda Schuler/Pixsell

Zvonimir Srna Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Mateo Maraš Foto: Josip Bandic / CROPIX

David Mandić Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Matej Mandić (desno) Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Ivano Pavlović Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marko Mamić Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Luka Cindrić Foto: Ronald Goršić/Cropix

Tin Lučin Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ivan Martinović Foto: Kolektiff Images

Leon Šušnja Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Filip Glavaš - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marin Jelinić Foto: Igor Kralj/Pixsell

Veron Načinović Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Diano Neris Ćeško Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Zato vas pitamo ono pitanje koje se ovih dana sve češće pita:

Tko vam je najzgodniji hrvatski rukometaš? Dominik Kuzmanović

Dino Slavić

Matej Mandić

Mario Šoštarić

Luka Lovre Klarica

Zlatko Raužan

Josip Šimić

Zvonimir Srna

Mateo Maraš

Ivano Pavlović

Marko Mamić

Luka Cindrić

David Mandić

Tin Lučin

Ivan Martinović

Leon Šušnja

Filip Glavaš

Marin Jelinić

Veron Načinović

