Tko je partnerica Zvonimira Srne? Lijepa brineta podrška mu je nakon teške ozljede

Teška ozljeda prekinula je europski san Zvonimira Srne, a dok se on povlači s terena, javnost sve više zanima žena koja mu godinama čuva leđa.

Europsko prvenstvo za hrvatskog rukometnog reprezentativca Zvonimira Srnu završilo je prerano. Nažalost, zbog ozbiljne ozljede Srna više neće nastupati na turniru, što je težak udarac i za njega osobno i za reprezentaciju.

Dok se javnost bavi njegovim oporavkom i sportskom budućnošću, mnoge zanima tko je djevojka koja mu je najveća podrška izvan terena?

Zvonimir Srna već godinama ljubi tajanstvenu Doru Galić, koja se rijetko pojavljuje u javnosti i još rjeđe na društvenim mrežama. Iako je Srna aktivan na Instagramu, zajedničke fotografije gotovo nikada ne dijeli, pa je njihov odnos obavijen velom privatnosti. Upravo to dodatno intrigira javnost, jer je jasno da popularni rukometaš svoj ljubavni život čuva daleko od reflektora.

Prema dostupnim informacijama, Dora ne dolazi iz sportskog ni estradnog svijeta, a par uspješno izbjegava medijsku pažnju, fokusirajući se na mirnu i stabilnu vezu.

Srna je jučerašnju utakmicu protiv Mađarske pratio u dvorani, a nakon velike pobjede Hrvatske kojom se plasirala u polufinale Europskog prvenstva došao je do tribina proslaviti s njom i ostalim navijačima.

