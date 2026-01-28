Djevojka preminulog Liama Paynea objavila dosad neviđenu snimku: "Fale mi ovi trenuci..."

Kate Cassidy podijelila je dosad neviđenu snimku s preminulim Liamom Payneom uz poruku koliko joj nedostaju zajednički trenuci.

Kate Cassidy, djevojka preminulog pjevača i bivšeg člana grupe One Direction, Liama Paynea, podijelila je na društvenim mrežama do sada neviđenu snimku koja je duboko dirnula njihove obožavatelje.

Na snimci, koja je objavljena na njezinom Instagram profilu, Kate i Liam zajedno sudjeluju u popularnom TikTok trendu, uz prepoznatljive pokrete i glazbu pjesme "Funky Town". Video je nastao u opuštenoj, kućnoj atmosferi, a njihova kemija, osmijesi i energija jasno su pokazivali koliko su bili povezani.

Uz video je Kate napisala jednostavan, ali snažan opis.

"Nedostaje mi raditi trendove poput ovih", čime je jasno dala do znanja koliko joj ti trenuci s Liamom fale.

Fanovi su u komentarima izrazili tugu, ali i zahvalnost što je podijelila ovu intimnu uspomenu.

"Ne mogu prestati gledati, srce mi se slama", "On je i dalje s tobom, ovo je prelijepo", "On je tvoj anđeo čuvar", samo su neki od brojnih emotivnih komentara.

Podsjetimo, Liam je prije smrti u Argentinu stigao sa svojom djevojkom Kate na petodnevni odmor kako bi prisustvovao koncertu svog bivšeg kolege Nialla Horana. Kate se potom vratila u SAD, a Liam je ostao, i tada se, navodno, okrenuo alkoholu i drogi.

