Jedna od najljepših Srpkinja udala se za bivšeg nogometaša, videom je otkrila detalje vjenčanja!

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić ljubav su okrunili u crkvi izvan Beograda, u krugu najbližih.

Lijepa voditeljica i bivši model Danijela Dimitrovska na društvenim mrežama podijelila je vijest koja je raznježila njezine njezine pratitelje.

Naime, izrekla je sudbonosno "da" svom partneru, bivšem nogometašu Jevremu Kosniću.

U emotivnom videu koji je objavila na Instagramu može se vidjeti intimna atmosfera vjenčanja koje se održalo u crkvi izvan Beograda, daleko od pogleda javnosti. Par je svoju ljubav okrunio u prisustvu najbliže obitelji i prijatelja, u jednostavnom, ali dirljivom okruženju koje odiše elegancijom i bliskošću.

''Moje zauvijek da. 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno'', napisala je uz video.

Inače, Danijela je karijeru započela pobjedom na natjecanju Elite Model Look u Srbiji 2004. godine. Danas radi kao voditeljica i ima svoju modnu agenciju.

Lijepa Danijela 10 je godina bila u braku s poznatim srpskim voditeljem Ognjenom Amidžićem s kojim ima i sina Matiju, a rastali su se 2022.

