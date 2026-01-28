Jedna od najljepših Srpkinja udala se za bivšeg nogometaša, videom je otkrila detalje vjenčanja!

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić ljubav su okrunili u crkvi izvan Beograda, u krugu najbližih.
Naime, izrekla je sudbonosno "da" svom partneru, bivšem nogometašu Jevremu Kosniću.
U emotivnom videu koji je objavila na Instagramu može se vidjeti intimna atmosfera vjenčanja koje se održalo u crkvi izvan Beograda, daleko od pogleda javnosti. Par je svoju ljubav okrunio u prisustvu najbliže obitelji i prijatelja, u jednostavnom, ali dirljivom okruženju koje odiše elegancijom i bliskošću.
''Moje zauvijek da. 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno'', napisala je uz video.
Inače, Danijela je karijeru započela pobjedom na natjecanju Elite Model Look u Srbiji 2004. godine. Danas radi kao voditeljica i ima svoju modnu agenciju.
Lijepa Danijela 10 je godina bila u braku s poznatim srpskim voditeljem Ognjenom Amidžićem s kojim ima i sina Matiju, a rastali su se 2022.
