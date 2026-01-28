Ljubav jača od brojki: Njemu je 35, njoj 58 godina, ali njihova ljubav nadilazi sve brojčane prepreke

Na Paris Fashion Weeku, gdje se moda i glamur susreću, posebnu pažnju ukrali su Aaron Taylor-Johnson i njegova supruga Sam, par čija ljubavna priča već godinama intrigira javnost.

Glumac Aaron Taylor-Johnson i njegova supruga Sam Taylor-Johnson privukli su poglede svjetske javnosti pojavivši se zajedno na Paris Fashion Weeku.

Elegantni, samouvjereni i očito zaljubljeni, ovaj slavni par još je jednom pokazao da njihova ljubav prkosi pravilima, očekivanjima i stereotipima – baš kao i moda koju su došli slaviti.

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson - 1 Foto: Profimedia

Njihova priča započela je daleko od modnih pista, još 2008. godine na setu filma Nowhere Boy. Tada 18-godišnji Aaron bio je mladi glumac na početku karijere, dok je Sam, 23 godine starija, već bila priznato redateljsko ime. Profesionalna suradnja brzo je prerasla u snažnu emocionalnu povezanost koja ih je nepovratno spojila.

Pogledaji ovo Celebrity Sa samo 35 godina preminula je bivša Kraljica ljepote, godinama se borila s okrutnom bolesti

Unatoč velikoj razlici u godinama, Aaron je već 2009. godine zaprosio Sam, jasno dajući do znanja da za njega ljubav nema veze s brojkama. Njihova odluka izazvala je pažnju javnosti, ali i brojne komentare, no par je od samog početka ostao dosljedan sebi.

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson - 2 Foto: Profimedia

Vjenčali su se 2012. godine na intimnoj ceremoniji u Engleskoj, a oboje su uzeli prezime Taylor-Johnson, simbol zajedništva i ravnopravnosti.

Zajedno imaju dvije kćeri, Wyldu Rae i Romy Hero, dok je Aaron s puno ljubavi prihvatio i ulogu očuha Saminih kćeri iz prethodnog braka.

Pogledaji ovo Celebrity Beckhamov sin usred obiteljske drame objavio fotografiju supruge u toplesu

Danas, više od desetljeća kasnije, Aaron i Sam i dalje su jedan od najzanimljivijih parova na svjetskoj sceni. Komentari o razlici u godinama ne opterećuju ih, oboje ističu da njihovu vezu čine međusobno poštovanje, razumijevanje i snažna povezanost.

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson - 3 Foto: Profimedia

''Ljubav ne poznaje pravila vremena.'' Sam je pak rekla da je Aaron uvijek bio ''stara duša'' i da je njihova veza izgrađena na dubokom razumijevanju, a ne brojkama.

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća bacila internet u trans: Prpošnim pozama predstavila vlastitu liniju donjeg rublja

Sam i Aaron su više puta surađivali i profesionalno, uključujući rad na filmu ''A Million Little Pieces'' (2019), koji je Sam režirala, a Aaron glumio i ko-scenaristirao. Njihova kreativna sinergija često je hvaljena kao iskrena i moćna.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Naš bivši premijer i supruga podijelili su romantičnu fotografiju s luksuznog zimskog odmora

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!