Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!

Daleko od Lijepe Naše naša zlatna olimpijka i njezin suprug slave početak svoga braka.
Da je riječ o posebnom povodu, otkrila je nizom fotografija koje je podijelila na društvenim mrežama.
Par je uživao u luksuznom resortu uz plažu, s pogledom na more i zalazak sunca koji ostavlja bez daha. Barbara je zablistala u elegantnoj ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i efektnim cvjetnim detaljem, dok je u jednoj od objava uhvaćen i nježan trenutak – drži supruga za ruku tijekom večere uz more.
Barbara Matić Foto: Instagram
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Fotografija s desertom na kojem piše "Sretan medeni mjesec" potvrdila je ono što su mnogi naslućivali – da slavna sportašica i njezin izabranik slave početak bračnog života upravo u raskošnom Dubaiju.
Barbara Matić na Instagramu Foto: Instagram
Barbara Matić na Instagramu Foto: Instagram
Romantična večera uz svijeće, palme, pogled na kultni Burj Al Arab i zalazak koji obasjava plažu – svaki detalj odiše stilom, toplinom i ljubavlju.
Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu 2025. godine, a zatim su svadbeno slavlje organizirali i u Beogradu, odakle je njezin suprug. Više o tome pisali smo OVDJE.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
