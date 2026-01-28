Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!

Daleko od Lijepe Naše naša zlatna olimpijka i njezin suprug slave početak svoga braka.

Naša zlatna Olimpijka, Barbara Matić, trenutačno uživa u romantičnom odmoru sa suprugom Filipom Đinovićem – i to ni manje ni više nego na medenom mjesecu u Dubaiju.

Da je riječ o posebnom povodu, otkrila je nizom fotografija koje je podijelila na društvenim mrežama.

Par je uživao u luksuznom resortu uz plažu, s pogledom na more i zalazak sunca koji ostavlja bez daha. Barbara je zablistala u elegantnoj ružičastoj haljini s dubokim dekolteom i efektnim cvjetnim detaljem, dok je u jednoj od objava uhvaćen i nježan trenutak – drži supruga za ruku tijekom večere uz more.

Barbara Matić Foto: Instagram

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

Fotografija s desertom na kojem piše "Sretan medeni mjesec" potvrdila je ono što su mnogi naslućivali – da slavna sportašica i njezin izabranik slave početak bračnog života upravo u raskošnom Dubaiju.

Barbara Matić na Instagramu Foto: Instagram

Barbara Matić na Instagramu Foto: Instagram

Romantična večera uz svijeće, palme, pogled na kultni Burj Al Arab i zalazak koji obasjava plažu – svaki detalj odiše stilom, toplinom i ljubavlju.

Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu 2025. godine, a zatim su svadbeno slavlje organizirali i u Beogradu, odakle je njezin suprug. Više o tome pisali smo OVDJE.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

