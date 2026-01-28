Pogledajte koja su poznata lica uveličala premijeru u Gavelli i tko je posebno plijenio pažnju!

Na premijeri nove predstave u kazalištu Gavella okupila su se brojna poznata lica iz svijeta glazbe, glume, politike i medija.

U utorak navečer u kazalištu Gavella održana je premijera predstave "Samci", koja je privukla brojne uzvanike iz svijeta kulture, medija i politike, a sve su zabilježili naši fotografi.

Premijeri su prisustvovali glumac Milan Pleština, Željka Ogresta i Dubravko Merlić, saborska zastupnica Ivana Kekin, Josip Radeljak i brojni drugi.

Milan Pleština Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Željka Ogresta i Dubravko Merlić Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ivana Kekin Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Josip Radeljak Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa djevojka rukometnog vratara Dominika Kuzmanovića?

Posebnu pažnju, kao i uvijek, plijenila je Josipa Lisac svojom upečatljivom pojavom. Nosila je leopard kaput preko crne kombinacije, koju je činila duga kožna suknja i crna majica. Styling je zaokružila crnim šalom s decentnim sjajem i upečatljivim remenom s metalnim detaljima.

Josipa Lisac Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Prije 26 godina i njezina majka pjevala je na Dori: ''Nevjerojatno je biti u njezinoj koži, nije ovo mogla ni slutiti!''

Inače, spomenuta predstava kroz spoj političke satire i osobnih priča pojedinaca na sceni progovara o sveprisutnoj temi – usamljenosti, a kako stoji na služenim stranicama nastala je prema prema tekstovima srpskog dramatičara Gordana Mihića. Režiju potpisuju Nina Kleflin i Bogdan Diklić.

Marijana Batinic i Ivana Roščić Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Galerija 3 3 3 3 3

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Od tihe snage reprezentacije do nove važne uloge: Priča prve žene našeg nogometa traje desetljećima

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je sestra Zvonimira Srne? Zbog bratove ozljede plakala je na tribinama

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević objavila intimne fotografije iz kreveta i pokazala trudnički trbuh