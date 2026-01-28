Pogledajte koja su poznata lica uveličala premijeru u Gavelli i tko je posebno plijenio pažnju!

Na premijeri nove predstave u kazalištu Gavella okupila su se brojna poznata lica iz svijeta glazbe, glume, politike i medija.
U utorak navečer u kazalištu Gavella održana je premijera predstave "Samci", koja je privukla brojne uzvanike iz svijeta kulture, medija i politike, a sve su zabilježili naši fotografi.
Premijeri su prisustvovali glumac Milan Pleština, Željka Ogresta i Dubravko Merlić, saborska zastupnica Ivana Kekin, Josip Radeljak i brojni drugi.
Milan Pleština Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Željka Ogresta i Dubravko Merlić Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ivana Kekin Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Radeljak Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Posebnu pažnju, kao i uvijek, plijenila je Josipa Lisac svojom upečatljivom pojavom. Nosila je leopard kaput preko crne kombinacije, koju je činila duga kožna suknja i crna majica. Styling je zaokružila crnim šalom s decentnim sjajem i upečatljivim remenom s metalnim detaljima.
Josipa Lisac Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Inače, spomenuta predstava kroz spoj političke satire i osobnih priča pojedinaca na sceni progovara o sveprisutnoj temi – usamljenosti, a kako stoji na služenim stranicama nastala je prema prema tekstovima srpskog dramatičara Gordana Mihića. Režiju potpisuju Nina Kleflin i Bogdan Diklić.
Marijana Batinic i Ivana Roščić Foto: Josip Regovic/PIXSELL
