Od tihe snage reprezentacije do nove važne uloge: Priča prve žene našeg nogometa traje desetljećima

Iva Olivari u hrvatskom nogometu prisutna je više od tri desetljeća – tiho, predano i s puno srca.
Iva Olivari, menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i pionirka među ženama u muškom profesionalnom nogometu, od nedavno ima i novu funkciju.3 vijesti o kojima se priča ''čudni su osjećaji'' Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati'' godinama vodi borbu Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Naime, kako stoji na službenim stranicama HNS-a, imenovana je novom zamjenicom glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška.
Iva Olivari Foto: Josip Moler / CROPIX
U Hrvatski nogometni savez stigla je još 1992., a kroz desetljeća rada izgradila je impresivan put iza kulisa reprezentacije. Iskustvo je stjecala na različitim funkcijama unutar odjela za reprezentaciju i međunarodne odnose, da bi od 2014. preuzela ulogu team managerica hrvatske A reprezentacije. S Vatrenima je prošla gotovo sve – bila je na pet svjetskih i šest europskih prvenstava, prateći reprezentaciju kroz neka od njezinih najvažnijih poglavlja.
Iva Olivari Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Šira javnost upoznala ju je tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi uz nogometnu reprezentaciju Hrvatske, rame uz rame s igračima i stožerom. Često je nazivaju i "mamom reprezentacije", a njezina prisutnost i doprinos godinama su važan dio reprezentativnih uspjeha. Te 2018. godine, kada se naša reprezentcija vratila u Lijepu Našu sa srebrom oko vrata, Iva je odlikovana Redom hrvatskog trolista, dok je za broncu iz Katara 2022. dobila Spomenicu domovinske zahvalnosti.
Pogledaji ovo Celebrity Prije 26 godina i njezina majka pjevala je na Dori: ''Nevjerojatno je biti u njezinoj koži, nije ovo mogla ni slutiti!''
Iva Olivari, Zoran Milanović Foto: Ranko Suvar / CROPIX
"Drago mi je zbog velike podrške s kojom je Izvršni odbor dočekao ovaj prijedlog jer je Iva svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina koliko je u Savezu apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Iva ima iznimno iskustvo rada s hrvatskim reprezentacijama, renomirana je delegatkinja Uefe s izvanrednim odnosima u Uefi, Fifi i drugim savezima te smatram da je sjajna osoba za ovu poziciju. Želim joj puno sreće i uspjeha, imat će maksimalnu podršku u radu, kao što će ona, siguran sam, biti sjajna podrška svim našim djelatnicima koji od nje mogu puno naučiti", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Iva Olivari Foto: Igor Soban/PIXSELL
Inače, kao delegatkinja Uefe, Olivari je postala prva dužnosnica kojoj je pripala čast biti delegat na utakmicama finala ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva te Finalissime, a 2014. godine završila je edukaciju UEFA Certificate in Football Management.
Pogledaji ovo inMagazin Razmišlja li Sandra Elkasević o proširenju obitelji? ''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome''
Za naš IN magazin prošle godine se raspričala o tome kako je biti žena u nogometnom svijetu.
''Moram reći da stvari jesu bolje nego što su bile kad sam ja prije 30 i više godina počela raditi u savezu, tako da danas nije više svjetsko čudo ako me UEFA odredi za delegatkinju na utakmici Muške lige prvaka. Međutim, mislim da svi mi koji radimo u nogometu moramo raditi i boriti se protiv tih predrasuda da ženama nije mjesto u nogometu jer to naprosto nije istina'', rekla je tada.
In Magazin: Iva Olivari - 6 Foto: In Magazin
Kako je sama figurativno rekla, u vlak A reprezentacije nije uskočila preko noći, bio je to dug put na kojem su joj velika potpora bili njezini muški kolege, na čelu s Marijanom Kustićem i Zlatkom Dalićem.
''Zlatko Dalić je jedan specifičan vođa, ja bi rekla. On nije najglasnija osoba u prostoriji, on nije osoba koja mora sama donositi konačne odluke. On u donošenju svojih odluka vrlo često uključuje svoje suradnike. Pita me ili Iva što ti misliš ili Iva napravi kako misliš da je najbolje, ja ti u potpunosti vjerujem. I onda kad vam lider da takvu podršku, onda zapravo od vas izazove to da nastojite što više raditi i što bolje raditi da bi opravdali to povjerenje'', objasnila nam je Iva tada.
Iva Olivari Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Galerija 11 11 11 11 11
Iako javnost ne zna mnogo o njezinom privatnom životu, poznato je da Iva ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu, iz braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem od kojeg se razvela 2019. godine. Nedavno je otkrila i da je postala baka, a više o tome pisali smo OVDJE.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Filmski život i izvan ekrana: Od teškog djetinjstva i borbe s bolesti do gotovo 70 godina ljubavi s istom ženom
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Ostavila je sjajan trag iza sebe, ali i tragediju koja se zauvijek veže uz njezino ime
Pogledaji ovo Celebrity Thompson poslao poruku rukometašima nakon velike pobjede protiv Slovenije