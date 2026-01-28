Od tihe snage reprezentacije do nove važne uloge: Priča prve žene našeg nogometa traje desetljećima

Iva Olivari u hrvatskom nogometu prisutna je više od tri desetljeća – tiho, predano i s puno srca.

Iva Olivari, menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i pionirka među ženama u muškom profesionalnom nogometu, od nedavno ima i novu funkciju.

Naime, kako stoji na službenim stranicama HNS-a, imenovana je novom zamjenicom glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška.

U Hrvatski nogometni savez stigla je još 1992., a kroz desetljeća rada izgradila je impresivan put iza kulisa reprezentacije. Iskustvo je stjecala na različitim funkcijama unutar odjela za reprezentaciju i međunarodne odnose, da bi od 2014. preuzela ulogu team managerica hrvatske A reprezentacije. S Vatrenima je prošla gotovo sve – bila je na pet svjetskih i šest europskih prvenstava, prateći reprezentaciju kroz neka od njezinih najvažnijih poglavlja.

Šira javnost upoznala ju je tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi uz nogometnu reprezentaciju Hrvatske, rame uz rame s igračima i stožerom. Često je nazivaju i "mamom reprezentacije", a njezina prisutnost i doprinos godinama su važan dio reprezentativnih uspjeha. Te 2018. godine, kada se naša reprezentcija vratila u Lijepu Našu sa srebrom oko vrata, Iva je odlikovana Redom hrvatskog trolista, dok je za broncu iz Katara 2022. dobila Spomenicu domovinske zahvalnosti.

"Drago mi je zbog velike podrške s kojom je Izvršni odbor dočekao ovaj prijedlog jer je Iva svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina koliko je u Savezu apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Iva ima iznimno iskustvo rada s hrvatskim reprezentacijama, renomirana je delegatkinja Uefe s izvanrednim odnosima u Uefi, Fifi i drugim savezima te smatram da je sjajna osoba za ovu poziciju. Želim joj puno sreće i uspjeha, imat će maksimalnu podršku u radu, kao što će ona, siguran sam, biti sjajna podrška svim našim djelatnicima koji od nje mogu puno naučiti", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Inače, kao delegatkinja Uefe, Olivari je postala prva dužnosnica kojoj je pripala čast biti delegat na utakmicama finala ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva te Finalissime, a 2014. godine završila je edukaciju UEFA Certificate in Football Management.

Za naš IN magazin prošle godine se raspričala o tome kako je biti žena u nogometnom svijetu.

''Moram reći da stvari jesu bolje nego što su bile kad sam ja prije 30 i više godina počela raditi u savezu, tako da danas nije više svjetsko čudo ako me UEFA odredi za delegatkinju na utakmici Muške lige prvaka. Međutim, mislim da svi mi koji radimo u nogometu moramo raditi i boriti se protiv tih predrasuda da ženama nije mjesto u nogometu jer to naprosto nije istina'', rekla je tada.

Kako je sama figurativno rekla, u vlak A reprezentacije nije uskočila preko noći, bio je to dug put na kojem su joj velika potpora bili njezini muški kolege, na čelu s Marijanom Kustićem i Zlatkom Dalićem.

''Zlatko Dalić je jedan specifičan vođa, ja bi rekla. On nije najglasnija osoba u prostoriji, on nije osoba koja mora sama donositi konačne odluke. On u donošenju svojih odluka vrlo često uključuje svoje suradnike. Pita me ili Iva što ti misliš ili Iva napravi kako misliš da je najbolje, ja ti u potpunosti vjerujem. I onda kad vam lider da takvu podršku, onda zapravo od vas izazove to da nastojite što više raditi i što bolje raditi da bi opravdali to povjerenje'', objasnila nam je Iva tada.

Iako javnost ne zna mnogo o njezinom privatnom životu, poznato je da Iva ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu, iz braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem od kojeg se razvela 2019. godine. Nedavno je otkrila i da je postala baka, a više o tome pisali smo OVDJE.

