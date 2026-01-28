Seks-bomba 21. stoljeća bacila internet u trans: Prpošnim pozama predstavila vlastitu liniju donjeg rublja

Sydney Sweeney zavodljivim fotografijama najavila je svoj brend SYRN, a sve je popratila provokativnim potezom koji bi joj mogao donijeti i kaznenu prijavu.

Holivudska zvijezda Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks-simbolom novog doba, zakoračila je u poduzetničke vode.

Name, glumica je predstavila vlastitu liniju donjeg rublja pod imenom SYRN, a lansiranje kolekcije popratila je nizom zavodljivih fotografija na društvenim mrežama.

Objave su u kratkom roku izazvale lavinu reakcija – fanovi su oduševljeni dizajnom, ali i načinom na koji je Sweeney spojila senzualnost i samopouzdanje u svakom kadru.

''Trenutak koji smo svi čekali'', ''Ovo je tako predivno'', ''Najljepša žena na svijetu'', ''Anđeo'', ''Hvala ti na ovome'', ''Kakav je osjećaj kada zapališ internet'', ''Kako si zgodna'', ''Kraljica'', ''Vrištim'', dio je komentara s društvenih mreža.

''Tajna je konačno otkrivena… upoznajte SYRN. Ovo je donje rublje koje nosite za sebe – bez objašnjenja, bez isprike. SYRN dolazi 28. siječnja'', napisala je uz fotke te potvrdila datum lansiranja prve kolekcije.

Pažnju nije privukla samo kolekcija – već i način na koji ju je promovirala.

Nekoliko dana prije lansiranja Sweeney i njezin tim uputili su se do slavnog holivudskog znaka, gdje su na kultna slova objesili grudnjake iz nove linije. Snimka akcije završila je na Instagramu, ali i izazvala kontroverze jer je riječ o zaštićenom lokalitetu, zbog čega glumici sada navodno prijeti kaznena prijava, piše Daily Mail.

