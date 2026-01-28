Ma nema toga što Bloom ne može! Mama Maja pohvalila se njegovim novim aktivnostima

Maja Šuput ponovno je izmamila osmijehe na lica svojih pratitelja objavivši preslatku fotografiju sina Blooma u zimskom izdanju.

Maja Šuput još jednom je raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Popularna pjevačica podijelila je preslatku fotografiju svog sina Blooma, koji je napravio prve skijaške korake na snijegu.

Na fotografiji mali Bloom u punoj je skijaškoj opremi, s kacigom na glavi i skijama na nogama, dok hrabro pokušava održati ravnotežu. Maja je uz objavu kratko napisala: ''Bloomi reže stazu''.

Bloom, naime, uči skijati u jednoj školi skijanja za djecu na Sljemenu.

Maja često dijeli simpatične trenutke iz obiteljskog života, a Bloom je bez sumnje jedna od najvećih zvijezda njezinih objava – gdje god se pojavi, ukrade svu pažnju.

Početak ove godine Bloom je s mamom Majom i Šimom Elezom proveo na Baliju. Kako im je ondje bilo, pogledajte OVDJE.

