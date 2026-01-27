Nova optužnica protiv sina princeze potresa naciju, javnost s nestrpljenjem očekuje ishod

Netom uoči početka suđenja posinac norveškog prijestolonasljednika Haakona Marius Borg Høiby suočio se s novim optužbama za teška kaznena djela.

Marius Borg Høiby, najstariji sin norveške krunske princeze Mette-Marit, suočava se s dodatnim kaznenim optužbama svega nekoliko dana prije početka dugoočekivanog suđenja u Oslu.

Prema navodima tužiteljstva, protiv 29-godišnjaka sada je podignuto ukupno 38 optužbi, među kojima su teška kaznena djela poput navodnog silovanja, zlostavljanja u bliskoj vezi, nasilja, prijetnji smrću, kršenja zabrane približavanja, kao i brojni prometni prekršaji.

Najnovije optužbe uključuju ozbiljan slučaj iz srpnja 2020. godine, kada je Høiby, prema tvrdnjama, primio i prevozio najmanje 3,5 kilograma marihuane diljem Norveške te je drogu predao drugoj osobi. Osim toga, tereti ga se i za dva kršenja zabrane približavanja te tri dodatna prekršaja prema Zakonu o prometu.

Suđenje bi trebalo započeti 3. veljače u Oslu i trajati do sredine ožujka, a norveška javnost pomno prati slučaj koji je duboko potresao kraljevsku obitelj i otvorio pitanja o odgovornosti, pravdi i jednakosti pred zakonom.

U prosincu su se o slučaju prvi put javno oglasili članovi kraljevske obitelji. Mette-Marit, njezin suprug prijestolonasljednik Haakon, kao i kralj Harald i kraljica Sonja, govorili su o osobnom i obiteljskom teretu koji su optužbe ostavile na njima.

Mette-Marit je odbacila tvrdnje da je upozorila sina na njegovo uhićenje te priznala koliko su je optužbe duboko pogodile. Istaknula je da je obitelj za Mariusa potražila profesionalnu pomoć te naglasila da su situaciju shvatili ozbiljno od samog početka, unatoč kritikama javnosti.

Kralj Harald poručio je da će kraljevska obitelj pokušati nastaviti s obavezama "kao i obično", ali je istaknuo suosjećanje sa svima koji su pogođeni ovim slučajem, osobito s navodnim žrtvama.

Norveško državno odvjetništvo ranije je naglasilo da je riječ o iznimno ozbiljnom slučaju te da kraljevski status obitelji Høiby ne smije imati nikakav utjecaj na tijek postupka. U slučaju osuđujuće presude Borg Høiby mogao bi se suočiti s kaznom zatvora do deset godina.

Bivša konobarica Mette-Marit (52) dobila je 29-godišnjeg Mariusa u vezi s osuđivanim kriminalcem Mortenom Borgom. Iako on nije službeni član kraljevske obitelji, Marius je često bio u društvu majke, očuha, polusestre Ingrid Alexandre i polubrata Sverrea Magnusa, no prvi problemi započeli su još 2017. kada je uhićen zbog posjedovanja male količine droge, za što je kažnjen s 4000 norveških kruna.

Predstojeće suđenje jedno je od najosjetljivijih u novijoj norveškoj povijesti, a njegov ishod mogao bi imati dugoročne posljedice ne samo za optuženog već i za percepciju norveške monarhije u javnosti.

Put do propasti pročitajte OVDJE.

