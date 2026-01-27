Kaos iza kulisa vjenčanja Beckhamova nasljednika: I njegov punac je povukao neočekivane poteze

Milijarder Nelson Peltz završio je na sudu s bivšim organizatoricama vjenčanja svoje kćeri i zeta Brooklyna Beckhama.

Svakim novim danom čini se da su odnosi u obitelji Beckham sve napetiji. Najnoviji obrat u ionako burnoj dinamici dolazi nakon što je Brooklyn Beckham, sin Davida i Victorije Beckham, nedavno iznio ozbiljne zamjerke na račun svojih roditelja – što je dodatno produbilo jaz unutar slavne obitelji.

Majci je tada zamjerio ponašanje na njegovoj svadbi sa Nicolom Peltz, ali kako pišu strani mediji, nije ona jedina zbog koje su se stvari na vjenčanju zakomplicirale.

David i Brooklyn Beckham

Naime, u središtu svega našao se i njegov punac, moćni američki milijarder Nelson Peltz, poznat po svojoj beskompromisnoj poslovnoj strategiji, ali i neumoljivoj zaštiti vlastite obitelji, piše Daily Mail.

Peltz, koji se godinama nalazi na vrhu liste najutjecajnijih ljudi u svijetu biznisa, vlasnik je luksuznog imanja na Floridi gdje je 2022. održano raskošno vjenčanje Brooklyna i Nicole. Vjenčanje vrijedno 3,5 milijuna dolara, održano na Peltzovom posjedu uz ocean, trebalo je biti savršeno, ali stvari su se vrlo brzo zakomplicirale.

Brooklyn Beckham, Nelson Peltz

U prosincu 2022., Nelson je tužio bivše organizatorice vjenčanja, Nicole Braghin i Ariannu Grijalbu iz tvrtke Plan Design Events, tvrdeći da nisu ispunile dogovorene obveze te da su odbile vratiti polog od 159.000 dolara.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham s njenim roditeljima

U tužbi se navodi kako su nisu ispunile dogovoreno, no organizatorice su brzo uzvratile protutužbom od čak 188 stranica protiv Peltza, njegove supruge i kćeri. U njoj su ga nazvale "bahatim milijarderom", objavile poruke u kojima Nicola izdaje direktive i kritizira njihove prijedloge, te otkrile da je samo za šminku i frizuru navodno bilo predviđeno čak 100.000 dolara.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham

Peltz je pokušao ukloniti suprugu i kćer iz protutužbe, tvrdeći da one nisu bile službene ugovorne strane. U rujnu 2023. slučaj je konačno zaključen – sve tužbe su odbačene "s predrasudom", što znači da nijedna strana više nije mogla ponovno pokrenuti postupak.

Napetost se osjećala i na sam dan vjenčanja. Prema izvorima bliskim Beckhamovima, Nelson je imao ispad zbog gosta koji je koristio unutarnji toalet umjesto mobilnih koji su bili postavljeni vani.

"Cijela obitelj Beckham smatrala je Nelsona izrazito neugodnim na vjenčanju. I ranije su bili rezervirani prema njemu, ali taj dan samo je potvrdio ono što su već osjećali'', rekao je izvor za Daily Mail.

David i Victoria Beckham

"Bili su po strani, pokušavali uživati u velikom danu svog sina, ali atmosfera je bila zategnuta. Brooklyn je svjestan koliko su odnosi s Nelsonom napeti – i zna da ga njegovi roditelji baš i ne vole. Sve više djeluje kao da Brooklyn i Nicola trljaju Davidu i Victoriji sol na ranu'', dodao je izvor tada.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham

Više detalja o milijarderu s Wall Streeta, koji ima čak desetero djece, pročitajte OVDJE.

