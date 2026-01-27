Superman koji je obilježio generaciju: Danas živi mirnim životom daleko od industrije koja ga je proslavila

Nekada omiljeni Superman, Tom Welling, posljednjih godina napravio je dramatični životni zaokret preselivši se izvan Los Angelesa.

Tom Welling jedno je od onih lica televizije koje je obilježilo cijelu generaciju gledatelja.

Kao Clark Kent u seriji "Smallville" postao je globalna zvijezda, no njegov put do slave, kao i odluke koje je donosio nakon nje, pokazuju glumca koji je oduvijek tražio ravnotežu između karijere i privatnog života.

Thomas John Patrick Welling rođen je 26. travnja 1977. u Putnam Valleyju u saveznoj državi New York. Odrastao je u obitelji koja se često selila zbog očeva posla u automobilskoj industriji, pa je djetinjstvo proveo u nekoliko američkih saveznih država, uključujući Wisconsin i Michigan. Sport je imao važnu ulogu u njegovu životu – u mladosti je trenirao košarku i bejzbol te se dugo vidio u profesionalnom sportu, a ne u glumi.

Njegov ulazak u svijet zabave bio je gotovo slučajan. S 20 godina otkriven je dok je boravio u Nantucketu, gdje ga je zapazio skaut poznatog fotografa Brucea Webera. Ubrzo je započeo modeling karijeru i radio kampanje za brendove poput Abercrombie & Fitcha, ali brzo je shvatio da se u tom svijetu ne vidi dugoročno.

Nakon selidbe u Los Angeles odlučio je okušati se u glumi. Prve uloge ostvario je u televizijskim serijama poput "Judging Amy" i "Undeclared", u kojima je odmah privukao pozornost kao novo, svježe lice televizije.

Prekretnica u karijeri dogodila se 2001. godine kada je izabran za ulogu Clarka Kenta u seriji "Smallville". Serija je pratila mladog Supermana prije nego što je postao legendarni junak, a Welling je tijekom deset sezona i 217 epizoda izgradio lik koji je obilježio njegovu karijeru.

Iako u početku nije imao formalno glumačko obrazovanje, Welling je učio u hodu, a kasnije je preuzeo i uloge producenta te redatelja pojedinih epizoda. "Smallville" se emitirao do 2011. godine i ostao jedna od najdugovječnijih i najuspješnijih superheroja serija svog vremena, s vjernom bazom obožavatelja, koja traje i danas.

Nakon završetka serije Welling se nije zadržao isključivo na velikim projektima, već je birao raznolike uloge. Glumio je u filmovima "Cheaper by the Dozen" i "Cheaper by the Dozen 2", kao i u hororu "The Fog". Na televiziji se pojavljivao u serijama "Lucifer", u kojoj je utjelovio Marcusa Piercea/Caina, te "Professionals".

Uz glumu, ostao je povezan sa svijetom Smallvillea kroz podcast "TalkVille", koji vodi s bivšim kolegom Michaelom Rosenbaumom, ponovno gledajući i komentirajući epizode kultne serije.

Tijekom pandemije 2020. godine Welling je sa suprugom Jessicom Rose, s kojom je u braku od 2019., i sinom posjetio sjevernu Kaliforniju – putovanje koje je rezultiralo velikom životnom promjenom. Nezadovoljan životom u Los Angelesu u vrijeme lockdowna odlučio je preseliti obitelj na ranč u manju, ruralnu sredinu.

Život daleko od gradske vreve donio mu je mir, stabilnost i osjećaj stvarnosti koji, kako sam kaže, nije uvijek pronalazio u Hollywoodu. Iako više ne živi u centru industrije, ostao je aktivan u glumi i kreativnim projektima, a selidba mu je pomogla i u tome da privatni život drži dalje od reflektora, rijetko dijeleći obiteljske detalje u javnosti.

Danas balansira između obiteljskog života, povremenih glumačkih angažmana i rada na ranču, na kojem pomaže supruzi u uzgoju sportskih konja. Ta kombinacija, čini se, savršeno mu odgovara.

Iako je mnogima zauvijek Clark Kent, Tom Welling danas je glumac koji je svjesno usporio tempo. Umjesto jurnjave za slavom, bira projekte koji ga vesele i život koji mu donosi ravnotežu, a jedan od njih je i film "Chasing Summer", koji stiže u kinodvorane. Njegova karijera dokaz je da uspjeh ne mora značiti stalnu prisutnost pod svjetlima reflektora – ponekad je najveći luksuz pronaći mjesto na kojem se osjećate kao kod kuće.

