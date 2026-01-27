Bila je Miss Hrvatske koju su svi voljeli, a danas iz Italije gradi karijeru daleko od kamera

Iako je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta prije 30 godina, Vanja Rupena i danas se smatra jednom od najljepših hrvatskih predstavnica na nekom izboru ljepote.

Jedna od najljepših i najzapaženijih hrvatskih misica 90-ih, Vanja Rupena, već godinama živi daleko od domaće javnosti, no njezina životna priča i dalje intrigira mnoge.

Nakon što je 1996. godine ponijela titulu Miss Hrvatske i predstavljala zemlju na izboru za Miss svijeta, Rupena je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne i lifestyle scene.

Iako je u Hrvatskoj imala uspješnu karijeru, Vanja je s vremenom odlučila okrenuti novu stranicu i preseliti se u inozemstvo. Danas živi u Italiji, gdje je pronašla i privatnu i poslovnu stabilnost. Udana je za talijanskog ekonomista Raffaelea Franciosa, a zajedno imaju sina Giovannija, kojem je, kako je sama isticala u rijetkim intervjuima, posvetila velik dio svog života.

"Ja sam totalno, sto posto podređena njemu. Dirigira me maksimalno, to se nikad ne bi moglo reći za jednog ovna, ja sam ovan, dosta tvrdoglav i težak na svoj način. U početku sam mislila 'neću ga ni razmaziti, bit ću Hrvatica i kako ja kažem, tako će biti'. Možda je taj talijanski mentalitet, taj jug gdje ja živim. Moguće je da me je i ta klima malo promijenila, pa se Vanja jednostavno malo opustila i manje razmišlja o stvarima o kojima je prije razmišljala", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

No nije se potpuno povukla iz svijeta mode. Naprotiv, u Italiji je izgradila novu karijeru iza kulisa. Osnovala je modnu agenciju VR Models Management, u kojoj radi kao modna agentica i skautica talenata, pomažući mladim modelima da naprave prve ozbiljne korake u industriji. Umjesto ispred objektiva, danas uspješno djeluje iza scene, koristeći iskustvo koje je stekla tijekom vlastite manekenske karijere.

Iako se rijetko pojavljuje u hrvatskim medijima, Vanja je povremeno aktivna na društvenim mrežama, na kojima dijeli djeliće obiteljskog života i profesionalnih trenutaka. Publika je i dalje pamti kao jednu od najljepših hrvatskih misica, a njezin put često se navodi kao primjer uspješnog prelaska iz javnog u privatniji, ali ispunjen život.

Vanja Rupena danas živi mirnije, ali ne i manje uspješno – daleko od reflektora, no i dalje snažno povezana s modnim svijetom koji ju je proslavio.

