Ronaldova zaručnica razljutila internet prizorima iz crkve, nema što joj nisu zamjerili!

Zaručnica Cristiana Ronalda na društvenim mrežama objavila je fotografije iz crkve, pratitelji su joj to zamjerili, kao i njezin opis ispod fotki, a i odjevnu kombinaciju.

Prije nego što je otputovala u Ameriku, Georgina Rodriguez boravila je u Španjolskoj, gdje je među ostalim posjetila i jedno sveto mjesto.

Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko prizora iz crkve, a fotografije su, kao i obično, privukle veliku pozornost njezinih pratitelja. Georgina je za posjet crkvi odabrala dugačku bundu te bijele čizme s visokom potpeticom.

''Posjet mojem Bogu s mojom sestrom'', napisala je ispod prizora.

Njezina objava, kao i opis ispod fotografije, nisu se svidjeli svima. Neki su joj zamjerili što je Boga nazvala ''svojim'', dok su se drugi fokusirali na modnu kombinaciju smatrajući da nije primjerena za odlazak u crkvu.

''Koliko točno mrtvih životinja nosiš na sebi?'', ''Tvoj Bog?'', ''Nadam se da je bunda od umjetnog krzna'', ''Taj kič nije za crkvu'', ''Ovo je baš licemjerno'', ''Bog više voli skromne ljude'', dio je komentara.

Drugi su je pak hvalili.

''Sviđa mi se koliko je razljutila mnoge, a skoro nije ništa ni rekla'', ''Naša diva'', ''Prekrasna'', pisali su joj pratitelji.

