Oglasio se Thompson nakon osude veleposlanice zbog koncerta u Širokom Brijegu

Nakon koncerta u Širokom Brijegu Thompson se oglasio porukom da je riječ o slavlju ljubavi i zajedništva te odbacio optužbe o veličanju nacizma.

Nakon velikog povratka na scenu, koji je obilježen novim albumom i rasprodanim koncertima, Marko Perković Thompson (59) ponovno se našao u fokusu javnosti.

Ovoga puta oglasio se putem službenih društvenih mreža nakon nastupa u Širokom Brijegu, osvrnuvši se na kritike izraelske veleposlanice u BiH te poručivši kako je večer protekla u znaku pozitivnih emocija.

Uz objavu je podijeljen niz fotografija s koncerta koje prikazuju snažnu atmosferu, pozornicu obasjanu pirotehnikom, publiku s hrvatskim zastavama i emotivne trenutke, među kojima su se, kako navode, dogodile i dvije prosidbe. Upravo taj detalj njegov tim ističe kao simbol poruke večeri.

"Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina", stoji u objavi.

U nastavku se osvrću i na optužbe koje se godinama vežu uz pjevačeve nastupe, odbacujući tvrdnje o veličanju totalitarnih ideologija.

"Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena", poručuju, referirajući se i na uzvik "Za dom spremni". Navode kako Thompson na koncertu nije izvikivao sporni pozdrav, već je "pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina", aludirajući na pjesmu "Bojna Čavoglave" iz vremena Domovinskog rata.

Podsjetimo, izraelska veleposlanica u BiH i Albaniji Galit Peleg dan ranije objavila je fotografije s koncerta tvrdeći da se na njima vide mladi ljudi koji koriste nacističke pozdrave.

"Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", napisala je Peleg. "Očekujem od vlasti Bosne i Hercegovine da se odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost", dodala je.

