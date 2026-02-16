Autorica globalnog hita pronađena mrtva u hotelskoj sobi usred snimanja serije

Izraelska producentica Dana Eden pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Ateni tijekom snimanja nove sezone.

Televizijsku industriju potresla je vijest o iznenadnoj smrti Dane Eden (52), izraelske producentice i jedne od ključnih autorica nagrađivane špijunske serije "Teheran".

Pronađena je mrtva u nedjelju u hotelskoj sobi u Ateni, gdje je boravila zbog snimanja četvrte sezone serije. Njezina smrt šokirala je obitelj i kolege, dok grčke vlasti istražuju okolnosti tragedije.

Informaciju je prvi objavio izraelski javni servis Kan, izrazivši žaljenje zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba domaće televizijske scene. Eden je preminula u trenutku kada je radila na projektu koji joj je donio međunarodni uspjeh i nagradu Emmy.

Prema navodima stranih medija, tijelo je pronađeno nakon što je njezin brat, zabrinut jer mu se nije javljala, došao u hotel. Policija je pokrenula istragu, a jedan neimenovani dužnosnik izjavio je kako dosadašnji tragovi i svjedočanstva upućuju na samoubojstvo te da zasad nema naznaka kaznenog djela.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte pjesmu koja je trebala predstavljati Španjolsku u Beču!

Ipak, određena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a istražitelji prikupljaju snimke nadzornih kamera i razgovaraju s hotelskim osobljem. Članovi produkcije serije "Teheran" ostali su zatečeni gubitkom osobe koja je bila pokretačka snaga projekta.

S obzirom na politički osjetljivu tematiku serije, koja prikazuje sukob Mossada i Irana, na društvenim mrežama pojavile su se špekulacije o mogućoj političkoj pozadini smrti. Produkcijska kuća "Donna and Shula Productions", čija je Eden bila suvlasnica, odbacila je takve tvrdnje.

"Ovo je trenutak velike tuge za obitelj, prijatelje i kolege", poručili su u službenom priopćenju. "Produkcijska kuća želi pojasniti da su glasine o smrti uzrokovanoj kriminalnim ili nacionalističkim motivima lažne i neutemeljene." Ujedno su zamolili javnost da poštuje privatnost obitelji.

Dana Eden imala je više od tri desetljeća iskustva u televizijskoj produkciji, a globalnu prepoznatljivost stekla je serijom "Teheran", koju je realizirala s partnericom Shulom Spiegel. Serija je 2020. premijerno prikazana na Apple TV+ i ubrzo osvojila publiku i kritiku, a 2021. nagrađena je međunarodnim Emmyjem za najbolju dramsku seriju.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nova ljubav? Ovo je zanosna plavuša s kojom je viđena velika glumačka zvijezda

Od nje se oprostio i izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar.

"S velikom tugom primio sam vijest o njezinoj smrti. Dana je ostavila dubok trag u izraelskom stvaralaštvu i s ponosom, talentom i hrabrošću donijela našu priču na međunarodne pozornice", napisao je. Izraelski javni servis Kan opisao ju je kao "jednu od vodećih figura u televizijskoj industriji koja je odigrala središnju ulogu u stvaranju nekih od najistaknutijih produkcija".

Njezin prerani odlazak ostavio je veliku prazninu u izraelskoj i međunarodnoj televizijskoj zajednici, koja će je pamtiti po hrabrosti i viziji da domaće priče predstavi svjetskoj publici.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sam pogled na isklesana tijela pjevačice i mlađeg zaručnika natjerat će vas da krenete s tjelovježbom!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate li se ovog benda? Kultni pop‑rock sastav 2000‑ih predstavlja svoju zemlju na Eurosongu!

Pogledaji ovo Celebrity "Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju