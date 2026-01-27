Svaki obris tijela naglasila je prozirnim izdanjem ispod kojeg je nosila samo gaćice

Američka zvijezda zasjenila je sve na Tjednu mode u Parizu odvažnom kombinacijom čipke, krune i gotovo nepostojećeg donjeg rublja.
Za reviju proljeće/ljeto 2026. pojavila se u izdanju koje je nemoguće ignorirati. Od glave do pete obučena u crnu čipku, Taylor je nosila prozirnu haljinu ispod koje su se jasno vidjeli detalji donjeg rublja, a sve je zaokružila raskošnom krunom i impozantnom ogrlicom u obliku mašne s visećim resicama.
Teyana Taylor Foto: Profimedia
Preko svega prebacila je crni sako, a look je dodatno začinila platformama i mrežastim rukavicama, koje su pojačale dojam modnog spektakla.
Teyana Taylor Foto: Profimedia
Fotografi je nisu ispuštali iz vida – Teyana je još jednom pokazala ono što modni svijet zna već dugo – da se ne boji riskirati i da joj ekstravagancija stoji savršeno.
Teyana Taylor Foto: Profimedia
Inače, ta dama mami poglede i isklesanim mišićima, a tko je zapravo ona, pročitajte OVDJE.
