Gluma mu teče kroz vene, a ljubav s kolegicom sa seta dugo je skrivao

Karizma, romantične uloge i ljubavna priča sa seta – Leo Woodall ima sve što publika voli.

Na društvenim mrežama Lea Woodalla osvanula je objava koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja – fotografija i kratak opis sugeriraju kako ćemo ovog karizmatičnog glumca uskoro gledati u novom televizijskom projektu.

Serija nosi intrigantno ime ''Vladimir'', a premijeru bi trebala doživjeti već u ožujku. Nova uloga za Woodalla samo je nastavak uzlazne putanje karijere koja je posljednjih godina sve samo ne tiha.

Leo Woodall Foto: Profimedia

A tko je ova glumac koji je već zapažen u svojim romantičnim ulogama?

Leo Woodall dolazi iz londonskog Hammersmitha, a gluma mu, čini se, teče kroz vene – njegov otac je britanski kazališni i filmski glumac Andrew Woodall, koji je ostvario zapažene uloge u filmovima ''Grof Monte Cristo'' te ''Solo: Priča iz Ratova zvijezda''. Glumački talent u obitelji ne staje na tome – njegov očuh Alexander Morton poznat je po ulozi u britanskoj seriji Monarch of the Glen, koja se emitirala od 2000. do 2005. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!

Leo je već s 29 godina već je izgradio reputaciju glumca čiji likovi ostaju u pamćenju – osobito onima koji vole romantične priče s karakterom.

Prve korake na ekranu napravio je u britanskoj medicinskoj drami ''Holby City'', a ubrzo nakon toga uslijedile su zapažene uloge u međunarodnim produkcijama, uključujući i film ''Cherry''. Pravu pažnju šire publike privukao je ulogom Jacka u drugoj sezoni nagrađivane serije ''The White Lotus'' – šarmantnog, pomalo misterioznog mladića koji se brzo našao u središtu i radnje i komentara gledatelja.

No ono što je Leu Woodallu donijelo status glumačkog miljenika svakako je lik Dextera Mayhewa, kojeg je utjelovio u emotivnoj ljubavnoj priči ''Ona Day''.

Leo Woodall u seriji ''One Day'' Foto: Profimedia

Svoj glumački raspon Woodall je dodatno potvrdio i na velikom platnu – u romantičnoj komediji ''Bridget Jones: Luda za njim'' utjelovio je Roxstera, mladog i šarmantnog muškarca koji se nađe u središtu ljubavne priče kultne junakinje.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević objavila intimne fotografije iz kreveta i pokazala trudnički trbuh

I svojim ljubavnim životom punio je medijske stupce. Woodall je u vezi s glumicom Meghann Fahy, s kojom je glumio u ''The White Lotus''. Fahy je u seriji tumačila Daphne Sullivan, dok je Leo igrao Jacka – njihovi likovi dijelili su intrigantnu dinamiku na ekranu, a kemija se očito prenijela i izvan seta.

Leo Woodall, Meghann Fahy Foto: Profimedia

Glasine o vezi krenule su još tijekom snimanja serije, a krajem 2023. godine viđeni su kako se ljube ispod kišobrana u New Yorku, ali oboje su o svemu šutjeli. Štoviše, Meghann je u jednom intervjuu tvrdila da su "samo prijatelji".

''Ne ljubim i ne pričam o tome, mi smo samo prijatelji'', rekla je svojedobno.

Objavom zajedničke fotografije na Instagramu 2024. godine par je konačno potvrdio vezu – tiho, bez velike pompe, ali dovoljno jasno da postane vijest dana.

Prema svemu sudeći, ljubavna priča koja je započela na setu nastavila se i izvan kamera, a Leo i Meghann i dalje uspješno balansiraju privatnost i život pod povećalom javnosti.

A da mu publika vjeruje i izvan ekrana, pokazuje i brojka pratitelja na njegovim društvenim mrežama - čak 1.2 milijuna pratitelja.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Od tihe snage reprezentacije do nove važne uloge: Priča prve žene našeg nogometa traje desetljećima

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je sestra Zvonimira Srne? Zbog bratove ozljede plakala je na tribinama

Pogledaji ovo Celebrity Sa samo 35 godina preminula je bivša Kraljica ljepote, godinama se borila s okrutnom bolesti