Pjevač koji ima duet sa Severinom sklopio brak s partnerom: ''Upravo vjenčani''

Kontroverzni bugarski glazbenik i samoprozvani kralj chalge, Azis, ponovno je iznenadio javnost, ovoga puta viješću o vjenčanju koje je sklopio daleko od domovine.

Bugarski pjevač Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, službeno je potvrdio da je sklopio brak.

Folker je radosnu vijest podijelio na Instagramu uz fotografiju dvije muške ruke, na kojima su jasno vidljiva vjenčana prstenja. Uz sliku je napisao: ''Upravo vjenčani! Hvala ti, Ameriko!'', otkrivši time da je ceremonija održana u Sjedinjenim Američkim Državama.

Azis, kojeg mnogi nazivaju i kraljem chalge (posebnog bugarskog pop-folk zvuka), javnosti je poznat ne samo po glazbi već i po svom karakterističnom vizualnom identitetu te rušenju stereotipa u tradicionalno konzervativnoj regiji Balkana.

Rođen je 7. ožujka 1978. u ženskom zatvoru u Slivenu, jer je njegova majka služila kaznu zbog nezakonite prodaje uvezene odjeće prije kraja komunizma u Bugarskoj. Odrastao je u skromnim uvjetima i rano pokazao glazbeni talent.

Azis je gotovo trideset godina prisutan na sceni i poznat je po provokativnom stilu, koji je uključivao nošenje haljina i jarke šminke iako je imao bradu — stil koji mu je donio i brojne reakcije javnosti.

Glazbenu je karijeru započeo kasnih 1990-ih i ubrzo postao jedna od najprepoznatljivijih osoba bugarske glazbe. Njegovi hitovi i teatralni nastupi pomogli su mu da postane simbol chalge žanra — mješavine pop-folka i orijentalnih ritmova — zbog čega ga mnogi smatraju kraljem chalge u regiji.

Iako je Azis dugo otvoreno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji i identitetu, s vremenom je evoluirao i u svom izgledu te danas redovito trenira u teretani, ima mnogobrojne tetovaže, a crna kosa i brada naglašavaju njegov novi stil.

Godine 2006. oženio se muškarcem u ceremoniji koja nije bila pravno priznana u Bugarskoj. Nakon prekida te veze, dobio je kćer Rayu sa svojom najboljom prijateljicom, a kasnije i još dvoje djece. Javnost je često pratila njegov otvoren odnos s djecom i iskrene razgovore o životu i identitetu.

Osim glazbenih uspjeha, Azis je nastupao i na Eurosongu 2006. kao prateći vokal, a surađivao je s mnogim eminentnim izvođačima s Balkana, uključujući i duete sa Severinom, od kojih ''Fališ mi'' broji deseci milijuna pregleda na YouTubeu.

