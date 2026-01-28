Je li došao kraj eri tužne princeze? Novi imidž miljenice Monaka razveselio je njezine fanove

Suze na vlastitom vjenčanju obilježile su njezin početak u Monaku, ali princeza Charlene danas piše potpuno novu, snažniju i samouvjereniju priču.

Dugo je nosila nadimak koji joj nikada nije u potpunosti pripadao. ''Tužna princeza'' – etiketa koju je svijet zalijepio uz ime Charlene od Monaka nakon što su kamere zabilježile suze na dan njezina vjenčanja s knezom Albertom II.

Taj je trenutak godinama definirao javnu percepciju žene koja je u Monako stigla kao vrhunska sportašica, a ušla u jednu od najstrožih europskih kneževskih kuća.

Princeza Charlene - 8 Foto: Profimedia

No danas, više od 14 godina kasnije, princeza Charlene je – netko posve drugi.

Tiha, suzdržana i često pogrešno shvaćena, Charlene je postupno, ali odlučno izgradila vlastiti identitet. Ne samo kao supruga i majka već kao princeza s jasnim stavovima, interesima i – glasom. Promjena je suptilna, ali nepogrešiva. I prije svega: vidljiva.

Princeza Charlene - 6 Foto: Profimedia

Princeza Charlene - 5 Foto: Profimedia

Najizraženiji zaokret događa se upravo ondje gdje kraljevske poruke često govore najglasnije – u modi. Njezin stil danas odiše sigurnošću, suvremenom elegancijom i promišljenim odmakom od krutih pravila dvora.

Princeza Charlene sve češće bira smjele, ali profinjene siluete, čiste linije i luksuzne materijale koji naglašavaju njezinu novu, samopouzdanu energiju. Više nema skrivanja iza neutralnih izbora – svaki outfit djeluje kao jasna poruka: ovdje sam i znam tko sam.

Princeza Charlene - 9 Foto: Profimedia

Princeza Charlene - 2 Foto: Profimedia

Posebnu je pozornost nedavno privukla na glamuroznom događanju Monaco Under the Stars, gdje je zablistala u raskošnom kaputu od mekanog antilopa u toploj nijansi devine dlake. Riječ je o dizajnerskom komadu modne kuće Nour Hammour, koji već sada slovi kao budući klasik njezine garderobe.

Cjelokupni look zaokružila je besprijekorno: smeđa Pradina torba i visoke čizme brenda Miu Miu u boji konjaka pokazale su da Charlene danas savršeno balansira luksuz, trend i osobni potpis.

Princeza Charlene - 1 Foto: Profimedia

Osim modnog zaokreta, vidljivo je i da princeza ponovno ima dugu plavu kosu, nakon što je godinama nosila kratku frizuru.

Da promjene nisu samo estetske, potvrđuje i ugledna kraljevska autorica Arlene Prinsloo, koja je u ekskluzivnom intervjuu za britanski Hello! istaknula kako je Charlene konačno ispisala vlastita pravila kraljevskog ponašanja.

''Čini mi se da je princeza Charlene od Monaka konačno uspostavila vlastiti protokol kraljevskog ponašanja'', istaknula je Prinsloo.

Albert II. i princeza Charlene - 2 Foto: Afp

Posebno je to, kaže, došlo do izražaja tijekom proslave Nacionalnog praznika u studenom 2025. godine.

''Djeluje nevjerojatno kraljevski – zapravo čak i više nego što je princeza Grace ikada izgledala.''

Prema Prinsloo, ulazimo u novu eru u kojoj će princeza Charlene poštovati tradiciju kneževske kuće, ali je istovremeno rafinirati i učiniti autentično svojom.

Ta sofisticirana promjena nije se dogodila preko noći. Ona je rezultat dugog osobnog procesa, prilagodbe, unutarnje snage i – hrabrosti. Charlene je iza sebe ostavila godine šutnje, glasina i nagađanja.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 1 Foto: Afp

''S ovim samopouzdanjem započinje novo poglavlje u njezinu životu. Ostavlja iza sebe sve glasine o vjenčanju i navodnoj želji da živi u Švicarskoj – sve su bile neutemeljene. Sada počinje novo poglavlje, a ona ostaje ovdje'', zaključuje Prinsloo.

Prije nego što je postala supruga vladara jedne od najbogatijih država svijeta, Charlene Wittstock bila je vrsna plivačica rođena u današnjem Zimbabveu, no svoju sportsku karijeru ostvarila je s Južnom Afrikom, za koju je nastupala na Olimpijskim igrama. Iz plivanja se povukla 2007., godinu dana prije nego što je prvi put viđena s Albertom.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 2 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 9 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 8 Foto: Afp

Vjenčali su se 2011., a još uvijek se u medijima spominje priča kako je večer prije svadbe umalo odustala zbog Albertove moguće afere. Do vjenčanja, na kojem je Charlene snimljena u suzama, ipak je došlo, a par je u prosincu 2014. dobio dvoje djece - Gabriellu i Jacquesa, koji će jednog dana naslijediti oca na prijestolju. Kako izgledaju blizanci, pogledajte OVDJE.

Više o Charlene i obitelji u koju se udala čitajte OVDJE.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 3 Foto: Afp

Prije nekoliko godina godine princeza je dugo izbivala iz javnosti zbog bolesti, ali u posljednje vrijeme opet se sve češće viđa, ali i izgleda nikad bolje.

