nikad ih ne pokazuju

Blizanci kontroverznog kraljevskog para poslije mnogo vremena pojavili su se u javnosti

Piše J. C. , Danas @ 07:33
Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 5 Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 5 Foto: Profimedia

Monako je ovog vikenda bio u znaku svečane tradicije, a posebnu je pažnju privuklo rijetko zajedničko pojavljivanje princa Alberta i princeze Charlene sa njihovim blizancima, što je izazvalo oduševljenje javnosti.

Tony Cetinski na zadarskom Višnjiku priredio trosatni spektakl
''Ovo je momak koji će...''
Tony Cetinski pred zadarski Višnjik izveo Slavonca koji je trenutno najveća zvijezda regije!
Mile Kitić održao koncert u Areni Zagreb
''kruna moje karijere''
Mile Kitić raspametio publiku u Areni Zagreb, nastupio je s kćeri koja je također popularna pjevačica
Kako danas izgleda Erika Eleniak iz Spasilačke službe?
potpuna promjena
Sjećate se zanosne plavuše iz Spasilačke službe? Danas nije ni nalik sebi od prije!
vijesti
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Pred očima publike
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
show
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Wow!
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Uhvatili životinje u šašavim situacijama pa sa svima podijelili urnebes
Kakav kaos...
Uhvatili životinje u šašavim situacijama pa sa svima podijelili urnebes
tech
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Nakon novih analiza
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Tehnologija iz prirode
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
sport
Gonzalo Garcia objasnio je zašto u igru nije ušao Marko Livaja u visokom porazu protiv Rijeke
Potres u Splitu?
Puklo između Livaje i Garcije? Španjolac tražio da se zagrije, on poručio - ''Boli me trbuh''
VIDEO Real Sociedad preokretom svladao Osasunu: Ante Budimir ušao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Nesretan povratak Budimira u redove Osasune: Vatreni slavio preokretom
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Debakl koji će se pamtiti
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
tv
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
Kumovi: Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
U dobru i zlu: Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Jedinstveno
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Adventski vijenci čitateljica koje možete kopirati ove godine
IZ PROŠLIH GODINA
Izdvojili smo 20 adventskih vijenaca naših čitateljica koji su s razlogom skupili stotine lajkova
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine
Stižu promjene
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine, a ona će privući i nova poznanstva
Recept za kraljevski kolač Nataše Pralice
Laka priprema
Tako bogat, ukusan i raskošan: Recept za kolač koji će oduševiti baš svakog tko ga proba
