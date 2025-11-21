Blizanci kontroverznog kraljevskog para poslije mnogo vremena pojavili su se u javnosti

Monako je ovog vikenda bio u znaku svečane tradicije, a posebnu je pažnju privuklo rijetko zajedničko pojavljivanje princa Alberta i princeze Charlene sa njihovim blizancima, što je izazvalo oduševljenje javnosti.

Obitelj je stigla u dvorište kneževe palače u besprijekorno usklađenim odjevnim kombinacijama koje su plijenile poglede. Princeza Charlene odabrala je elegantno bijelo odijelo širokih nogavica, upotpunjeno modernim šeširom s mrežicom, što je cijelom izdanju dalo dozu profinjene glamuroznosti.

Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 5 Foto: Profimedia

Blizanci Jacques i Gabrielle su nosili tradicionalne, svečane kombinacije – djevojčica u raskošnoj crvenoj haljini i kaputiću s detaljem u kosi u istoj boji, dok je dječak nosio formalnu uniformu inspiriranu vojničkim stilom.

Tijekom ceremonije obitelj je stajala u prvom redu, a mališani su plijenili simpatije svojim pristojnim držanjem i ozbiljnošću primjerenom svečanosti događaja. Fotografije prikazuju trenutke salutiranja, okupljene garde te skladno držanje cijele obitelji, što je dodatno naglasilo važnost tradicije i ceremonije u Monte Carlu.

Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 4 Foto: Profimedia

Kasnije su se pojavili i na balkonu palače, gdje su mahali okupljenima i pozirali oku fotoreportera. Dok su blizanci veselo pozdravljali publiku, njihovi roditelji su stajali uz njih s ponosom, stvarajući dragocjene obiteljske prizore koji rijetko dospijevaju u javnost.

Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 3 Foto: Profimedia

Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 1 Foto: Profimedia

Ovaj se zajednički izlazak smatra jednim od najzapaženijih u posljednje vrijeme, upravo zato što se obitelj rijetko pojavljuje u ovako svečanom, ali i intimnom izdanju. Fotografije su u kratkom vremenu obišle svijet.

Blizanci princa Alberta II. i princeze Charlene od Monaka, princ Jacques i princeza Gabriella, rođeni su 10. prosinca 2014. godine u bolnici Princess Grace u Monaku. Jacques je rođen dvije minute nakon svoje sestre, ali kao muški nasljednik automatski je postao prijestolonasljednik s titulom markiza od Bauxa, dok Gabriella nosi titulu grofice od Carladèsa.

Princeza Charlene jednom je u intervjuu za francuski časopis Gala podijelila detalje o osobnostima svojih blizanaca. Gabriella je opisana kao vrlo znatiželjna i zahtjevna, dok je Jacques mirniji i promišljeniji.

Princeza Charlene i princ Albert s djecom - 2 Foto: Profimedia

Također, početkom 2025. godine, pridružili su se roditeljima u novogodišnjoj čestitki upućenoj građanima Monaka, izražavajući želje na monegaškom, francuskom i engleskom jeziku.​

Djeca pohađaju osnovnu školu u Monaku, u okviru katoličkog edukativnog instituta. Albert ih svakog dana vozi u školu i dovozi kući, otkrila je to Charlene u intervjuu za "Point de Vue" i dodala da princ uživa u vremenu koje provodi s njima.

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 8 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 3 Foto: Afp

Vjenčanje princeze Charlene i princa Alberta 2011. - 6 Foto: Afp

Podsjetimo, Charlene zovu najtužnijom princezom na svijetu jer je na izlasku iz crkve na njihovom vjenčanju plakala. Danima prije velikog dana počele su kružiti glasine da je Charlene u tri navrata pokušala pobjeći iz zemlje s jednosmjernom kartom za Johannesburg.

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

