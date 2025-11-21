Vucin sin hit je na TikToku! Čime to ovaj zgodni mladić skuplja lajkove?

Sin Siniše Vuce, Vilibald Vuco, hit je na TikToku, a svojim humorističnim videima skupio je tisuće lajkova.
U posljednje vrijeme Vilibald je vrlo popularan na TikToku, a svojim humorističnim videozapisima skupio je već tisuće lajkova.
Siniša, Katarina i Vilibald Vuco Foto: Duje Klaric/Cropix
Naime, Vilibald radi kao agent za nekretnine, a na svom TikToku promovira stanove na šaljiv način.
Nedjelja je dan za odluke – i na travnjaku ⚽, i u životu 🏡. Zagreb, centar 🗺️. Dvorište s dječjim parkom 🛝, tri potpuno odvojena apartmana, kvalitetna obnova zgrade – i sve to u jednoj nekretnini 📈.
Ured je tamo gdje sam ja 🏖️💻
Agencija u kojoj radi kao agent posluje diljem Hrvatske, a kaže, pronašao se u tom poslu.
''Prestao sam s nogometom zbog ozljede, a pjevanje je meni više kao hobi. Gušt mi je to i volim. Ali u ovom sam se poslu pronašao, odgovara mi način poslovanja, rad s ljudima. Disciplinirano je sve i sve ovisi o tome i načinu komunikacije. Sviđa mi se prodaja i rad s ljudima. Uživam zaista'', rekao je.
OPISI NEKRETNINA – kakav se Rječnik koristi i koje je njegovo značenje ? 🤔 🎥 U videu prolazimo kroz neke od najčešćih izraza – možda ćete ih nakon ovoga čitati drugačije! 😅 📩 Ako vas zanima stan iz videa od 80 m2 koji se nalazi u Gračanima - javite nam se! 🚀 Mi u Eurovilli govorimo vašim jezikom – jasno i točno.
Prije osam godina prvi put je privukao pozornost javnosti kao mladi nogometaš zagrebačkog Rudeša.
U to se vrijeme ipak više pisalo o njegovu izgledu i isklesanom tijelu, nego o nogometnoj karijeri, koju je zbog ozljede morao i prekinuti.
Vilibald Vuco Foto: Instagram
Nakon toga odlučio je krenuti očevim glazbenim stopama i nastupio je na prošlogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Udaj se za mene".
"Prošle godine igrao sam u Dragovoljcu dok je bio u prvoj ligi, ali, eto, sad imam tu ozljedu, nikakva je baš i sad je neizvjesno hoću li uopće nastaviti karijeru. A dok se oporavljam, usput pjevam jer to stvarno volim, uživam u tome", rekao nam je tada.
Pjesmu mu je napisao otac, koji ga je bodrio iz publike.
Siniša i Vilibald Vuco Foto: Tom Dubravec/Cropix
Vilibald Vuco Foto: Jakov Prkic/Cropix
Vilibald Vuco - 4 Foto: In Magazin
Inače, Vilibald je u sretnoj vezi s ljepoticom Meri iz Tunisa. Mladi par otkrile su fotografije na njezinu profilu na Instagramu, a s obzirom na to da su objavljivali romantične fotografije još tijekom ljeta, jasno je da se poznaju već dulje.
Vilibald Vuco i djevojka Meri - 4 Foto: Instagram
Vilibald Vuco i djevojka Meri - 6 Foto: Instagram
Osim Vilibalda, Vuco ima još troje djece: kćeri Brigitu i Katarinu te sina Luku.
