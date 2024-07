Zgodni sin Siniše Vuce osvanuo po plakatima u Zagrebu, objasnio je tko mu je ovako smjestio: ''Nisam znao što se događa!''

Lice sina našeg pjevača Siniše Vuce Vilibalda Vuce osvanulo je po brojnim plakatima u Zagrebu, otkrio je zašto, ali i da za to uopće nije znao.

Sin našeg pjevača Siniše Vuce, Vilibald Vuco, osvanuo je na plakatima diljem Zagreba, a na nekima pozira kao James Bond.

Za 24sata ispričao je i zašto ga sada viđamo na ogromnim platformama.

''Moj najbolji prijatelj Matt Orlić koji radi u digitalnom marketingu i ja smo gledali jedan film ''I Love You Man'', u kojem prijatelj iznenadi isto jednog agenta i stavi njegove postere po gradu. Matt je rekao da će on to meni napraviti, kao postavit plakate. Mislio sam da se on šali, a on ih je stvarno stavio. Postavio je 40 postera po Zagrebu, a niti jedan nisam vidio uživo'', rekao je Vilibald.

Plakati su postavljeni krajem prošlog tjedna, a osim Vilibalda stoji i natpis ''Licence to sell''.

Na njima pozira kao James Bond, a Vilibald kaže kako je njegov prijatelj zasigurno uzeo njegove starije fotografije i iskoristio.

''Počeo sam dobivati sto poruka i onda sam shvatio što se događa. Ipak je to nesvakidašnje ovdje, ali reakcije ljudi zaista su dobre. Stalno me zovu ljudi, nestvarno je ovo'', rekao je za 24 sata.

Inače, Vucin sin radi kao agent za nekretnine. Agencija u kojoj radi kao agent posluje diljem Hrvatske, a kaže, pronašao se u tom poslu.

''Prestao sam s nogometom zbog ozljede, a pjevanje je meni više kao hobi. Gušt mi je to i volim. Ali u ovom sam se poslu pronašao, odgovara mi način poslovanja, rad s ljudima. Disciplinirano je sve i sve ovisi o tome i načinu komunikacije. Sviđa mi se prodaja i rad s ljudima. Uživam zaista'', rekao.

Prije sedam godina prvi put je privukao pozornost javnosti kao mladi nogometaš zagrebačkog Rudeša.

U to se vrijeme ipak više pisalo o njegovu izgledu i isklesanom tijelu, nego o nogometnoj karijeri, koju je zbog ozljede morao i prekinuti.

Nakon toga je odlučio krenuti očevim glazbenim stopama i nastupio je na prošlogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Udaj se za mene".

"Prošle godine igrao sam u Dragovoljcu dok je bio u prvoj ligi, ali, eto, sad imam tu ozljedu, nikakva je baš i sad je neizvjesno hoću li uopće nastaviti karijeru. A dok se oporavljam, usput pjevam jer to stvarno volim, uživam u tome", rekao nam je tada.

Pjesmu mu je napisao otac, koji ga je bodrio iz publike.

