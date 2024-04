Supruga i starija kći Siniše Vuce ne vole se javno eksponirati, no nisu uvijek mogle izbjeći fotografe!

Osvanula je rijetka fotografija Siniše Vuce sa suprugom Jelenom i njihovim kćerima Katarinom i Brigitom.

Glazbenik Siniša Vuco rijetko se u javnosti pojavljuje sa suprugom Jelenom, koju je upoznao prije više od tri desetljeća, a u braku su 28 godina.

Par zajedno ima troje djece, kćeri Katarinu i Brigitu te sina Vilibalda. Vilibald i Brigita poznati su domaćoj javnosti, jer se oboje, poput svog oca, bave glazbom, a Vucin sin bio je i nogometaš zagrebačkog Rudeša.

Katarina se, pak, ne bavi javnim poslom i ne voli se eksponirati, baš poput svoje majke.

"Oni su prije bili svi u sportu. Moja starija kći Katarina prva je počela malo gitaru sviruckati. Počela je svirati za sebe, ona se ne voli javno eksponirati ni u čemu. Brigita isto voli malo više pisati pjesme nego pjevati, ali ispalo je dobro", ispričao nam je Siniša o svojoj djeci prošle godine na Splitskom festivalu.

Sada je osvanula rijetka fotografija Vuce sa suprugom i njihove dvije kćeri iz 2014. godine, s proslave njegova rođendana i predstavljanja spota za pjesmu "Beč".

Siniša je tada ponosno pozirao sa svojim damama, a fotografiju možete pogledati u galeriji.

Glazbenik ima još i sina Luku iz prethodnog braka, a ženio se sveukupno tri puta.

Inače, Vuco se nedavno javio u showu "Tvoje lice zvuči poznato" iz Venezuele, koja mu je već neko vrijeme drugi dom.

"Veliki pozdrav s drugog kraja svijeta, što ću drugo kazat nego dragi, mladi kolega, glas je zvučao kao moj, ali u jutarnjim satima! Ja vas puno pozdravljam i emisiju i dečka iz mog kraja! Želim svima sve najbolje od srca, svima u studiju i u emisiji", rekao je nakon putem video poziva nakon nastupa Lucijana Plazibata koji se tada transformirao u njega.

Ranije nam je otkrio i pokoji detalj o svojem životu u Venezueli.

"Ja sam tamo kupio jedan lipi stan, tamo mi je dobro, usporeniji je život i ljudi su veseli i lip je to, jedan sjeverni dio Venezuele", ispričao nam je Vuco koji u Venezueli uživa i u anonimnosti.

"Ne znaju me tamo kao pjevača. Kad želim stavim na YouTube-u 'Podigla me iz pepela' ili 'Tražena si roba u gradu', i onda je to ludilo. U svakom slučaju mirno je tamo, to je jedan lipi dio Kariba, otok se zove Margarita", otkrio nam je.

