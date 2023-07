Vuco se raspričao o kćeri koja se ne voli javno eksponirati, a otkrio nam je i detalje selidbe u Venezuelu: ''Osim mene, samo još žive časne sestre od Hrvata''

Sa Sinišom Vucom razgovarali smo o njegovoj djeci, selidbi iz Hrvatske i pjesmi koju mu je napisao pokojni Arsen Dedić.

Legendarni Siniša Vuco nastupio je na ovogodišnjem Splitskom festival s pjesmom "Oboje smo pali", a u Večeri mladih izvođača predstavio se i njegov sin Vilibald Vuco.

Sa Sinišom smo razgovarali na Prokurativama, nakon festivala, a za početak nam je prokomentirao nastup svojeg sina, kojemu je on napisao pjesmu "Udaj se za mene" i koji je s Betom Sudar izveo i njegovu "Molim te, vrati se".

"Pa zadovoljan sam, rekao sam, dosta je dobro. Pogotovo to što su on i Beta Sudar napravili obradu, to je baš bilo dobro. Žao mi je što kćer nije mogla zbog zdravstvene situacije doći. Ona radi interesantnu glazbu koja bi baš prodrmala ovdje publiku, ali eto..", objasnio nam je Siniša čija je kćer Brigita Vuco trebala nastupiti na Splitskom festivalu s pjesmom "Voljena".

"Ona sama sebi radi pjesme, to što omladina sad sluša, ja mogu samo reći nešto aranžerski", pohvalio je Brigitu.

Vuco sa suprugom Jelenom ima i kćer Katarinu, koja se ne bavi se glazbom i ne voli se izlagati u javnosti, no Vuco nam je otkrio pokoji detalj o njoj.

"Oni su prije bili svi u sportu, i ona je prva počela malo gitaru sviruckati. Počela je svirat za sebe, ona se ne voli javno eksponirati u ničemu, Katarina moja kćer starija. Brigita isto voli malo više pisati pjesme nego pjevat, ali ispalo je dobro. Sad taj prvi album dovršava s Arijanom Vuicom, od Alke sinom, pa ćemo vidjeti. Mislim da će to biti jedan dobar, raznovrsni album. Ima svega, malo i diska", ispričao nam je ponosni otac Vuco.

S obzirom na to da je najavljivao svoj odlazak iz Hrvatske, zanimalo nas je i je li njegov nastup na Prokurativama bio oproštaj od domaće publike.

"Nema tu oproštaja, svi se nešto opraštaju 100 godina. Ja sam se od Splitskog festivala oprostio kad sam se vratio rock and rollu i koncertima, ali na neki način se potrefila pjesma i izvedba", objasnio je Vuco.

Zanimljivo je da je pjesmu s kojom se predstavio napisao pokojni Arsen Dedić, a evo zašto ju je tek sad otpjevao.

"Napisao ju je prije 15 godina. Nisam je čuvao nego sam je izgubio i našao sam slučajno CD. 2008. sam naišao na Matiju, rekao sam da imam tri zanimljive pjesma i dao sam mu CD koji je on pustio Arsenu. Onda me jedan dan nazvao na mobitel i rekao da nazovem njegovog ćaću na fiksni telefon. I ja sam nazvao Arsena, dao mi je neke savjete u vezi melodija, ja sam to korigirao i nastala je ova pjesma i još dvije", otkrio nam je.

A kada ćemo imati priliku čuti preostale dvije pjesme?

"A žao mi je jer je ovu jednu on htio pjevati, Bog mu pokoj duši dao, ali eto, ja sam tad snimao ''Tražena si roba u gradu'' i imao sam puno koncerata, pa nisam stigao zvati tog aranžera u Rijeci. Nažalost, Arsena više nema, a pjesma je još uvijek ostala i ja ću je ponuditi Radi Šerbedžiji jer mislim da to treba otpjevati netko tko ima puno više godina od mene", kazao je.

Vuco je tijekom svoje dugogodišnje karijere bio heavy metalac, roker, folker… Upitali smo ga u kojoj je sad fazi.

"U svim. Zavisi, znaš ono, ja volim jest i ribu i kulen i janjetinu i školjke, zavisi kako se osjećam. To je dobro, lako nije, a bitno je da je kvalitetno", pojasnio je.

Otkrio nam je i seli li zaista u Venezuelu, o čemu se zadnjih mjeseci puno pisalo.

"Selidba nije prava riječ jer na kraju krajeva ja sam odavno odselio poput drugih u Zagreb, a u Splitu sam više nego u Zagrebu. Ja sam tamo kupio jedan lipi stan, tamo mi je dobro, usporeniji je život i ljudi su veseli i lip je to, jedan sjeverni dio Venezuele", ispričao nam je Vuco koji u Venezueli uživa i u anonimnosti.

"Ne znaju me tamo kao pjevača. Kad želim stavim na YouTube-u 'Podigla me iz pepela' ili 'Tražena si roba u gradu', i onda je to ludilo. U svakom slučaju mirno je tamo, to je jedan lipi dio Kariba, otok se zove Margarita. Sad kad odem opet ostat ću duže i baš ću se javit ovoj udruzi Zdenac, našim časnim sestrama koje tamo pomažu i baš im je centar na tom otoku. Znači, osim mene samo žive još časne sestre od Hrvata", otkrio nam je.

Na kraju je komentirao i svoj nastup na Splitskom festivalu.

"Zadovoljan sam, ali ja nešto mi fali. Ja nisam išao puno agresivno, kao igrač kad igra utakmicu, nisam išao do kraja jer mislim da ovi ljudi nisu spremni za žešću izvedbu. Ja bih ovo još agresivnije, ali mislim da nema smisla. I ovako je odskočila pjesma, vi ste čuli i druge pjesme i čuli ste da to nije imalo veze s ostalima, da je to sad otišlo u klasiku. Još da sam ja sad žešće pjevao i da sam stavio električnu gitaru, mislim da bi to bilo to", smatra Vuco, koji će još razmisliti hoće li napraviti i drugu, žešću verziju pjesme.

"Možda ću napravit jednu verziju u nekom simfo metalu. Bilo bi dobro, ali puno tu ima truda, a draže mi je ić na Karibe, ležat i ništa ne radit. Vidjet ću ako me bude volja", zaključio je Vuco.

