Suzana Mančić pokazala tijelo u badiću i oduševila fantastičnom figurom u 67. godini: ''Drage žene, nije idealno, ali ovo je trud i rad...''

Suzana Mančić objavila je fotografiju u jednodijelnom kupaćem kostimu te u opisu otkrila koliko je zadovoljna svojim tijelom u 67. godini života.

Televizijska voditeljica i najpoznatija loto-djevojka bivše Jugoslavije Suzana Mančić podijelila je fotografiju u kupaćem kostimu, a pratiteljima je iskreno rekla da se osjeća vrlo zadovoljnom u svome tijelu u 67. godini života.

Suzana je pozirala uz kameni zid u plavom badiću i nasmijana od uha do uha, a voditeljica kroz svoj život i inače prolazi s osmijehom unatoč brojnim nedaćama koje su ju snašle.

''Drage žene, moram se pohvaliti: nije idealno, ali prezadovoljna sam stanjem svog tijela i kože! Ali kazati, ovo je trud i rad koji sam započela još prošlog ljeta s nevjerojatnim tretmanima endosfere, bila sam uporna, redovno sam odlazila na tretmane. Bolje ne može'', napisala je.

''Divno izgledate'', ''Divni ste'', pisali su joj pratitelji.

Mančić je puno puta kroz život morala postupiti upravo ovako, nabaciti osmijeh na lice i krenuti dalje iako joj je bilo izuzetno teško. Njezin su život obilježile eksplicitne snimke koje su izašle na vidjelo prije puno godina. One je, kaže, nisu uništile.

"Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

Ipak, sreću joj je na lice donio Simeon Ocomokos, grčki bankar kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu. Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi i to 2018. godine.

