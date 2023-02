Bivša loto-djevojka pohvalila se drastičnom promjenom izgleda, a život joj je obilježio skandal od kojeg se dugo oporavljala

Nekadašnja seks-bomba bivše države Suzana Mančić drastično je smanjila kilograme, a njezini su se pratitelji šokirali promjenom.

Suzana Mančić bila je seks-bomba bivše države, a onda je s godinama nakupila koju kilu viška.

Bivša loto-djevojka potom je odlučila poraditi na svojem izgledu te krenula na liposukcijsku dijetu, koja joj je pomogla da smanji broj kilograma, ali novom fotografijom zabrinula je svoje pratitelje.

U majici s motivom lava i dugoj suknji Suzana je pokazala vidno vitkiji izgled, a iako je većina obožavatelja hvalila njezino novo tijelo, mnogi su se šokirali promjenom.

''Lijepo su vam napravili liposukciju, ali razlika je baš ogromna!'', ''Mačko, prezgodna si'', ''Za naslovnicu!'', ''Izgledaš fenomenalnoooo'', pisali su joj.

Legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.

A njezin su život obilježile eksplicitne snimke koje su izašle na vidjelo prije puno godina. One je, kaže, nisu uništile.

"Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

