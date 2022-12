Nju je nekad krasila titula seks-bombe bivše države, a sad se pohvalila lijepim kćerima koje rijetko pokazuje!

Suzana Mančić nekad je bila jedna od najpoznatijih loto-djevojaka, a sada se na Instagramu pohvalila svojim kćerima nasljednicama.

Bivša loto-djevojka Suzana Mančić maknula se iz javnog života te se potpuno posvetila svojoj obitelji.

Na Instagramu se tako ovih dana pohvalila fotografijama kćeri Teodore i Natalije kako poziraju nasmiješene.

"Djeca su naša radost, sreća i ponos, čak i onda kada nam jedu jetru. Sve to ide u rok službe. I dok trepneš, bebe postaju školarci, pa studenti, pa žene u punom sjaju. Vrijeme strašno brzo prolazi i ne dopustite da prođe dan a da niste porazgovarali sa svojom djecom ili da ih niste dobro posmotrili - svaki je dan neponovljiv u njihovu odrastanju", napisala je.

"Prelijepe", "Baš si sretnica", "Divne su", "Prave ljepotice", "Iste su mama", "Tvoje blago", "Damice", samo su neki od komentara.

Suzana Mančić jedno je od najupečatljivijih TV lica na ovim prostorima. Dakako, za to je zaslužan i njezin besprijekorni izgled, koji s godinama ne blijedi.

Iako ima 66 godina, izgleda puno mlađe.

Kako bivša loto-djevojka često objavljuje fotografije na društvenim mrežama, mnogi se pitaju koristi li možda Suzana ipak filtre i aplikacije za uljepšavanje. Tim povodom Mančić je jednom prilikom dala odgovor kako bi otklonila sumnje u fotošop.

''Ja malo udarim po tretmanima za ljepotu, ali figura je figura. Za to je zaslužna i moja kćer Natalija. Ona je budući profesionalni fotograf i ona zna kako me treba slikati. Uvijek joj kažem da me slika tako da mi noge budu duge i vitke. Kod mene vam nema viška iako ne vježbam. Valjda sam takva vrsta. U ovim se godinama višak hoće nagomilati oko trbuha, ali ja pazim što jedem'', kazala je lijepa Suzana Mančić za Kurir.

