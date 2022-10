Najpopularnija loto-djevojka bivše države objavila fotku s kćeri, a prizor je sve ugodno iznenadio: "Kao sestre ste!"

Suzana Mančić je na profilu na Instagramu objavila fotografiju s kćeri Natalijom i oduševila svoje brojne obožavatelje.

Bivša loto djevojka i manekenka Suzana Mančić pohvalila se svojom lijepom kćeri Natalijom, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na profilu na Instagramu te izazvala divljenje njezinih pratitelja.

"Godine prolaze, rastemo, stasavamo i pletemo tanku, a čvrstu vezu s našom djecom. Ljepota života u mom srcu", napisala je Suzana uz objavu.

"Divne ste majka i kćer. Natalija je prelijepa", "Vidi se da je vaša", "Kao loto djevojke", "Prelijepo izgledate i zračite optimizmom", "Baš ste lijepe djevojčice", "Kao sestre", "Lijepo dijete od lijepe majke", poručili su im u komentarima.

Suzana se inače u središtu pozornosti našla i kada su objavljene njezine eksplicitne snimke i u jednom od intervju je priznala da joj je to promijenilo život. Kaže kako joj je to bio najgori period života.

"Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

"Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao", ispričala je Mančić.

egendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.

