Jelena Perčin poslije rastave s devet godina mlađim kolegom zablistala u kratkoj, uskoj haljini i pokazala noge!

Jelena Perčin pridružila se brojnim poznatima na premijeri predstave u zagrebačkom HNK nakon burnih vijesti o prekidu braka s glumcem Momčilom Otaševićem.

Jelena Perčin hrvatska je glumica koja se pridružila brojnim drugim poznatima na premijeri predstave ''Ubojstvo'' u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Jelena je na predstavu stigla bez pratnje, a za ovu je prigodu odlučila odjenuti crnu baršunastu haljinu te je pokazala vitke noge, a na haljinu je kombinirala i crne sandale na vezanje te crne naušnice i torbicu.

Fotografi su je uhvatili dok je pozirala s Lanom Barić i Idom Rozenbergom koji je režirao ovu predstavu.

Jeleni je ovo drugi javni izlazak nakon vijesti koje su regijom odjeknule brzinom munje, a ona i glumac Momčilo Otašević potvrdili su da se razvode nakon pet godina braka.

Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

Par su posljednjih nekoliko mjeseci pratile glasine o razvodu, koje su nakratko utišali kada su se u rujnu nakon dugo vremena zajedno pojavili u javnosti, no ovog siječnja Jelena je potvrdila da je njihovoj ljubavi došao kraj.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", priznala je glumica za Gloriju.

