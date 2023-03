Bivša loto djevojka progovorila je o svojoj ljepoti i fotografiranju za duplericu: "Samo posebne žene se mogu slikati za Playboy"

Suzana Mančić gostovala je u jednoj regionalnoj emisiji gdje je otvoreno progovorila o predrasudama koje je mnoštvo puta osjetila na svojoj koži.

Nekadašnja seks bomba Suzana Mančić sa 48 godina odbila se fotografirati za hrvatski 'Playboy', no prihvatila je to učiniti za srpski.

Pogledaj i ovo U najboljim godinama Ne staje na porniću: priprema novo iznenađenje!

Sada je odlučila javnosti ispričati sve uvrede na koje je tada nailazila i koje će teško moći zaboraviti.

Iako je i ranije dobivala mnoštvo ponuda da pozira za neku od duplerica, odbijala je jer nije bila spremna. U jednoj regionalnoj emisiji odlučila je ispričati kako se odlučila fotografirati baš za srpski Playboy.

Sve je započelo tako što joj je došla najpoznatija regionalna novinarka Duška Jovanić i rekla: "Samo posebne žene se mogu fotografirati za Playboy".

Suzana kaže kako je to za nju bilo nešto potpuno novo te da se cijeli život divila tim ženama iz duplerice, točnije njihovoj hrabrosti i ljepoti. Tada je odlučila da će i ona to napraviti. I sama je očekivala da će krenuti brdo napda i predrasuda sa svih strana, međutim nije očekivala toliko lošu lavinu komentara.

Podsjetimo, 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.

A njezin su život obilježile eksplicitne snimke koje su izašle na vidjelo prije puno godina. One je, kaže, nisu uništile.

"Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

