Igor Mešin otkrio zašto će se prepustiti u ruke Marka Grubnića, jednom stvari ga je uspio ostaviti bez teksta: "Dobro je to shvatio"

Igor Mešin vraća se na male ekrane u ulozi voditelja showa "Ples sa zvijezdama" u kojem će mu društvo od ove sezone praviti i kolegica Tamara Loos, a prva emisija kreće već večeras u 20:15 na Novoj TV.

Pred našim poznatim glumcem i voditeljom Igorom Mešinom je još jedna voditeljska sezona showa Ples sa zvijezdama. S njim smo razgovarali uoči povratka na male ekrane, a otkrio nam je odmah je li možda i sam dobio želju da se okuša u nekim novim plesnim stilovima i kako se uopće snalazi na plesnom podiju.

"Ples mi nije stran, dosta sam plesao u kazalištu, u mjuziklima, ali da bih se okušao u ovim plesnim stilovima, nisam baš siguran. No, plesao jesam, čak su me u kazalištu koreografirali članovi žirija, Larisa i Igor, i bio sam relativno uspješan, ali mislim da je ''Ples sa zvijezdama'' stepenica koju ne mogu preskočiti", priznao nam je Igor.

Ove će mu se godine kao voditeljica pridružiti Tamara Loos, pa smo ga pitali veseli li se novoj kolegici i što očekuje od nje. Ima li možda neki savjet za nju?

"Veseli me što se Tamara pridružila showu. Od nje očekujem da bude ono što je, kakva je i na radiju, da bude spontana i svoja. Neki poseban savjet nemam, jer mislim da ona ima dosta iskustva i da joj savjeti ne trebaju", pohvalio je Igor novu kolegicu Tamaru.

Kao natjecatelja gledat ćemo njegovog kolegu i suvoditelja showa Supertalent Franu Ridjana, pa nam je Igor otkrio je li on možda njegov favorit i misli da će daleko dogurati.

"Za Franu mislim da će daleko dogurati. On je plesao u folkoru i ima dosta iskustva. Mislim da će to moći prenijeti na plesni podij, na sve stilove. Želim da dogura što dalje, a je li mi favorit, to ne smijem reći, ne bi bilo fer prema ostalim kandidatima", zaključio je Igor.

Igor nam je priznao i je li ga iznenadila vijest da Maja Šuput više neće voditi show, a ispričao nam je i po čemu će najviše pamtiti suradnju s njom, ali i bi li ju pozvao da mu pjeva na nekom slavlju.

"Iznenadila me vijest o Maji Šuput, a i nije. Znam Majine razloge, znam da joj je bilo naporno voditi ovakav zahtjevan show uz njezin primarni posao koji ima, i da mora biti malo i s obitelji. Bilo mi je super s njom, hvala joj što je vodila sa mnom. Naravno da bih je pozvao da pjeva na mom slavlju, a prije bih je pozvao da se zabavlja na tom mom slavlju, a neka meni i njoj pjeva netko drugi", zaključio je.



Igor je dosad vodio nekoliko različitih formata na Novoj TV, a koji mu je nekako najdraži?

"Vodio sam dosta formata na Novoj TV, ne treba ih sada posebno nabrajati. Najdraži mi je onaj kojeg trenutačno radim, na njega sam najviše koncentriran, a to je sada Ples sa zvijezdama", kaže Igor.

U prošloj sezoni showa prepustio se u ruke našem stilistu Marku Grubniću, možemo li očekivati neka nova iznenađenja ili promjene imidža?

"Jako sam zadovoljan Markom. Hoće li biti nekih iznenađenja, ne znam. I ove godine ću mu se prepustiti, mislim da je on dobro shvatio i moju osobnost i moju figuru i moje godine i da se sukladno tome i odjevam", priznao nam je Igor.



A kakav je Igor Mešin iza kamera? Kako se najradije opušta?

"Iza kamera sam Igor Mešin, relativno i normalniji nego ispred kamera. A najradije se opuštam igrajući igrice i gledajući televiziju", otkrio nam je.



Igor je jedan od rijetkih koji ne koriste društvene mreže, kako ste se othrvao tom trendu današnjice?

"Ne znam jesam li jedan od rijetkih. Ne koristim društvene mreže, to mi je drago jer mislim da mi je život puno lakši i jednostavniji nego da ih imam. Nisam se tome nešto previše odupirao, jednostavno sam pustio da prođu mimo mene", pojasnio je Igor.

Otkrio nam je i prate li supruga Antonina i sin Roko sve njegove emisije i predstave i koliko mu znači njihova podrška?

"Naravno da Nina i Roko prate moje emisije. Kad mogu, gledaju. Roko manje, jer mladi su nedjeljom, zna se, negdje drugdje. Imam njihovu podršku u svemu što radim i naravno da mi znači, jer najvažnija mi je podrška obitelji", rekao nam je Igor.



I za kraj, što bi poručio obožavateljima i gledateljima showa uoči početka novog plesnog spektakla?

"Poručio bih gledateljima da svakako nedjeljom ostanu uz Novu TV nakon Dnevnika i da uživaju u nekoliko sati prekrasnog plesnog spektakla koji će vas i ove godine oduševiti", poručio je Igor.

