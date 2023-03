Ove nedjelje kreće najglamurozniji spektakl u Hrvatskoj: ''Toliko sam uzbuđena, cijelo tijelo mi drhti!''

Ove nedjelje kreće najglamurozniji glazbeno-scenski spektakl u Hrvatskoj - Ples sa zvijezdama. I zvijezde i mentori bruse detalje za prvu koreografiju, kojom će impresionirati žiri i publiku Nove TV.

Od ove nedjelje plesna čarolija ponovno će zavladati domovima gledatelja Nove TV.

13 plesnih parova u emisijama uživo borit će se za laskavu titulu pobjednika Plesa sa zvijezdama.



''Toliko sam uzbuđena, leptiriće imam nekako. Cijelo tijelo mi drhti kad vidim ovako fantastičan cast i mislim da su fenomenalni i natjecatelji i naši vrhunski plesači i jedva čekam vidjeti nedjelju i što nam spremaju'', izjavila je Franka Batelić.

Pokrete plesnih parova pod budnim okom imat će stručni žiri.



''Prošle godine smo se malo ufuravali u to sve skupa i malo ispitivali teren, a ove godine ću biti malooo stroža, ali neću bit prestroga'', otkrila je Larisa Lipovac Navojec.



''Ovo je jedan od snova koji se ostvario. Možda nije postojao kao emisija tada, ali definitivno kada vidim sve ovo ovdje i kako radimo i kako emisija izgleda i što donosi publici, to je to, to je ono o čemu sam sanjao'', izjavio je Igor Barberić.

Ni natjecatelji ne kriju uzbuđenje, ali ni tremu.



''Frka me je. Mislim, frka frka. Ja osobno ulazim u nepoznati teritorij i nepoznate vode, ali zaplivat ćemo, ako ne, onda ćemo roniti'', izjavio je Alen Liverić.



''Bit će ovo zanimljiva nedjelja, pogotovo u ovom sajnoj društvu i sa sjajnom mentoricom koja me toliko toga naučila. Samo je pitanje što ću ja sve uspjet pokazati'', rekao je Frano Ridjan.

Plesni parovi, s velikim očekivanjima!



''Naravno nadamo se pobjedi. Svatko od nas naravno to priželjkuje. Mi ćemo se naravno truditi pa ćemo vidjeti kako će biti'', izjavio je Damir Horvatinčić.

A kroz pravi glazbeno-scenski spektakl vodit će vas Igor Mešin i novo pojačanje - Tamara Loos.



''Stvarno se trude i onda je super. I jako me zanima i bit će mi inspirativno gledat kako će iz emisije u emisiju sve više napredovat i bit onak samo uvjereniji. To je i poanta zapravo'', rekla je Tamara Loos.

U tome tko prolazi dalje, riječ će imati i gledatelji. Neki su na glasovanje već navikli.



''Odlučio sam se malo razbiti te stereotipe koji su vezani za političare, da su dosadni da nisu hrabri pred kamerama, ništa drugo napraviti osim pričati'', kaže Dario Zurovec.

Tko će prvim plesnim koracima oduševiti žiri i publiku, ne propustite doznati u nedjelju od 20 i 15 na Novoj TV!