Evo od kolike mirovine danas živi najpoznatija loto-djevojka bivše države: "Nemati nije strašno..."

Suzana Mančić jednom je prilikom otkrila koliku ima mirovinu, a sada je objasnila kako je itekako znala uštedjeti novac tijekom karijere.

Najpoznatija loto-djevojka bivše države Suzana Mančić prošle godine otišla je u mirovinu nakon 50 godina karijere, a za Blic je otkrila kolika su joj sada mjesečna primanja.

"Nekad imaš novca pa si priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je penzija, onda su portali gorjeli kao 'skandalozno kolika je penzija Suzane Mančić, 53.000'. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike penzije", rekla je Suzana. 53.000 dinara je oko 450 eura.

Suzana je otkrila i da je zarađeni novac uvijek racionalno trošila,

"Imala sam racionalni i štedljivi moment. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom stjecala. Od te penzije može se živjeti, pogotovo kad radiš još nešto sa strane", rekla je pa je istaknula koliko je ponosna na svoju karijeru.

"Imati jednu tako dugu karijeru, a pritom nedefinirano, nešto je na što sam ponosna. Počela sam s glazbom, pa s televizijom, a onda se dogodio Loto. Dobro, bila je i pauza, i to po nekoliko godina. Ali voljela bih završiti karijeru s nekom lijepom pjesmom. Ja u kući imam dobrog tekstopisca, a to je moja kći Teodora, koja mi kaže da se moram emotivno angažirati. Sad to čekamo, radi se na tome", rekla je Suzana.

