Meri Cetinić prisjetila se pokojne kćeri, njene riječi rasplakale su pratitelje: ''Anđele moj, ljubavi i ljepoto...''

Naša glazbena diva s teškom tugom prisjetila se pokojne kćeri Ivane, danas bi slavila 48. rođendan.

Naša pjevačica Meri Cetinić prije tri godine ostala je bez kćeri Ivane koja je preminula nakon borbe s teškom bolesti u dobi od samo 44 godine.

Kćeri se otad često prisjeća na društvenim mrežama, a sada joj je uputila i čestitku povodom rođendana.

"Danas je tvoj rođendan, divni anđele moj, ljubavi i ljepoto. Čuvam te u srcu kao najveće blago", napisala je na Facebooku.

Njezina kći rođena je 4. listopada 1976., a preminula je 1. lipnja 2021. Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi".

Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene kući i rekla - molim te, samo mi nemoj otići", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

Meri se nakon kćerine smrti povukla iz javnosti, a na pozornicu se vratila prošlo ljeto, na koncertu Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.

Za IN magazin ovog kolovoza dala je i prvi televizijski intervju nakon kćerine smrti. Njene riječi dirnule su obožavatelje.

''Ona je bila moj svijet, moj život, moje sve, moja najveća radost, moja najveća sreća i moja najveća bol i tuga'', rekla je.

''Pa ja jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Ja sam pokušavala kao idem nešto zapjevat, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno i toliko je to strašna bol.''

A u najtežim danima pomogla joj je vjera. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

