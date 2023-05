Teški dani u obitelji Meri Cetinić, na Facebooku je objavila tužnu vijest: "Hvala ti za sve"

Glazbenik Ante Cetinić preminuo je u 76. godini u Nizozemskoj, a tužnu je vijest objavila njegova sestra Meri Cetinić.

Naša legendarna pjevačica Meri Cetinić prolazi kroz tužne dane nakon što je preminuo njezin brat, također glazbenik Ante (Antun) Cetinić, što je ona sama potvrdila na društvenim mrežama.

"In memoriam - Ante (Antun) Cetinić (25. travnja 1948.- 14. svibnja 2023.)

Dragi prijatelji, danas je u Nizozemskoj preminuo moj brat Ante, nakon kratke i teške bolesti. Veliki glazbenik, najveći kojeg sam poznavala, multiinstrumetalist, aranžer, producent, snimatelj, basist, skladatelj. Puno smo radili zajedno, snimio je i producirao mojih prvih najuspješnijih pet albuma, kod njega sam snimala i on je svirao i aranžirao U prolazu, Lastavicu, Ja sam žena, Živjela ljubav. Njegova je prekrasna skladba Mornareva žena. Po njegovoj želji bit će sahranjen u Blatu na Korčuli, javit ću datum za sve one koji su ga poznavali i poštovali kao vrhunskog glazbenika. Dragi brate Tonči, hvala ti za sve, tvoja glazba ostat će zapisana za sva vremena! Počivaj u miru Božjem, vječna svjetlost svijetlila tebi!" napisala je Meri u objavi koja je podijelila na svom profilu na Facebooku.

"Moja iskrena sućut, draga Meri, a bratu vječni pokoj i mir", "Meri moja, žao mi je, primi moju iskrenu sućut, vječni mir daruj mu dragi Bože!", "Oh, Meri koja tužna vijest. Zaista je tvoj brat veliki glazbenik kako si opisala i velika je žalost ostati bez brata, sjajnog glazbenika. Duboka sućut tebi i ostaloj rodbini. Počivao u miru Božjem među anđelima, gdje će i dalje muzicirati", "Bio je zbilja vrhunski glazbenik i čovjek. Veoma mi ga je žao", neke su od brojnih riječi utjehe i sućuti koje su joj uputili pratitelji, prijatelji i kolege.

Meri je prije dvije godine izgubila kćer Ivanu Burić, koja je preminula nakon borbe s teškom bolesti.

Ivana je preminula početkom lipnja 2020. godine u 44. godini u bolnici u Splitu, a vijest o njezinoj smrti potvrdila je tada Meri također na svojem Facebooku.

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 44. godini. Bila si moj dragulj. Tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor... činili su naš život sretnim, prepunim ljubavi. Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno. Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje, i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu. Tvoje stotine puta ponavljano 'mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi..." napisala je.

Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi". Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene kući i rekla: 'Molim te, samo mi nemoj otići'", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bila je najljepša sportašica Hrvatske i Europe pa je nestala iz javnosti, a sada je podijelila svoju tešku borbu: "Znala sam da nikad neću odustati"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mlađahna supruga Kanyea Westa pokazala svu raskoš oblina, zbog onoga što je obukla nitko je nije prestao gledati!