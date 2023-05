Bila je najljepša sportašica Hrvatske i Europe pa je nestala iz javnosti, a sada je podijelila svoju tešku borbu: "Znala sam da nikad neću odustati"

Dvina Meler danas je ponosna majka petogodišnjaka, a sada je za Gloriju progovorila o svojem teškom putu do majčinstva.

Nekadašnja karatistica, model i avanturistica Dvina Meler prije pet godina rodila je sinčića Tristana, a sada je progovorila o svojem iznimno teškom putu do majčinstva.

U velikoj ispovijest za Gloriju Dvina je otkrila da se s 37 godina odlučila podvrgnuti medicinski potpomognutoj oplodnji i da je nakon prvog postupka odmah ostala trudna, no u desetom tjednu trudnoće bebi je prestalo kucati srce i morala se podvrgnuti kiretaži.

"Osim što me to emotivno slomilo, izmučilo me i fizički jer sam nakon spontanog pobačaja imala nesnosne bolove maternice. Šest mjeseci kasnije odlučila sam pokušati ponovo", prisjetila se.

Uslijedilo je još nekoliko uzaludnih pokušaja medicinski potpomognute oplodnje, a Dvina je navela kako je nakon desetog puta prestala brojiti. U isto je vrijeme, prisjetila se, ignorirala dobronamjerne savjete bliskih ljudi da odustane i prestane se mučiti jer ju je sve fizički i psihički iscrpilo.

"Znala sam da nikad neću odustati, odnosno da neću odustati dokle god su moji jajnici u stanju proizvesti barem jednu jedinu jajnu stanicu", istaknula je.

Uslijedio je još jedan trenutak radosti kada je još jednom ugledala toliko željeni plus na testu za trudnoću, no opet se ponovio crni scenarij.

Na prijedlog liječnika pokušala je još jednom, a tada joj se konačno i ostvarila želja.

"Trudnoća je bila toliko teška i rizična da sam je u potpunosti preležala. Doslovno nisam ustajala iz kreveta, čak ni do toaleta", prisjetila se Dvina, koja je drugi dio trudnoće provela u bolnici, nakon što je nekoliko puta prije toga završila na hitnoj. Sina je rodila hitno carskim rezom u 26. tjednu trudnoće i imao je samo 830 grama. Liječnici su mu davali male šanse za preživljavanje i optimalan razvoj i proveo je 115 dana u bolnici, od čega je dugo vremena bio na respiratoru.

"Bilo mi je neopisivo teško, ali znala sam da nije situacija da očajavam i oplakujem što nam se dogodilo, nego da ubacim u višu brzinu, stisnem gas, ogrnem se pozitivnom energijom i borim zajedno sa Tristanom", ispričala je. I uspjeli su pobijediti. Tristan je, kako kaže njegova mama, danas jedno zdravo, sretno, znatiželjno, društveno, samopouzdano, maštovito i iznimno uporno petogodišnje dijete koje ne odustaje od onog što si zacrta.

Podsjetimo, Dvina je u danima sportske slave osvojila nekoliko zlatnih odličja u karateu, a 1998. godine postala je Miss Sporta Hrvatske i Europe. Sudjelovala je i u poznatom showu "Farma" 2008. godine i bila na korak do pobjede, no ipak ju je odnio pjevač Rafael Dropulić.

Posljednjih se godina povukla iz javnosti i živi mirnim obiteljskim životom s partnerom Darkom Dovedanom i njihovim sinom Tristanom.

