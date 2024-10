Evo zašto je naš najpoznatiji travel influencer bio kod predsjednika Milanovića: ''Zanimalo ga je...''

Kristijan Iličić i njegova supruga Andrea upoznali su Zorana Milanovića. Kristijan je na Instagramu u podužoj objavio otkrio o čemu su razgovarali.

Hrvatski putopisac, travel-bloger i poduzetnik Kristijan Iličić, kojeg na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi, na društvenim mrežama otkrio je da je upoznao predsjednika Zorana Milanovića.

U podužoj objavi na Instagramu otkrio je o čemu su razgovarali.

''Predsjednik Republike Hrvatske pozvao me je u svoj ured na razgovor. Kaže da je htio upoznati čovjeka koji je toliko proputovao, koji će uskoro biti prvi Hrvat koji je bio u svim državama svijeta. Bila mi je to izuzetna čast i doista sam bio ponosan što sam pozvan u Ured Predsjednika jer i to pokazuje da moj rad nije uzaludan i da ostavljam trag'', započeo je.

''Predsjednik Milanović čestitao mi je na dosadašnjem uspjehu i zaželio mi uspješnu realizaciju putovanja u preostale države svijeta koje još nisam posjetio. Razgovarali smo i o mojim putničkim grupama i iznenadio se kad sam mu rekao da mi je upravo sada jedna u Afganistanu. A zanimalo ga je i kako sam uspio proputovati toliko svijeta jer, kako je sam rekao, 'to košta'. Tu sam imao priliku ispričati o svome putu koji traje već 18 godina, o tome kako sam krenuo, što sam sve radio, koliko sam puno radio da bih danas bio ovdje gdje jesam'', dodao je.

''Dotaknuli smo se i teme koja je meni osobito na srcu i bio sam vrlo ugodno iznenađen time što Predsjednik RH dijeli moje mišljenje o Palestini. Iz razgovora s njim zaključio sam da je on definitivno za prekid neprijateljstva i rata na Bliskom istoku, ali i za to da Hrvatska prizna Palestinu kao državu. Svjestan je toga kroz kakvu patnju taj narod prolazi, a ja sam mu dodatno ispričao svoje iskustvo za posjeta Palestini'', objasnio je.

''Rekao sam mu kako putujem otvorena srca, kako tražim iskustva koja će me obogatiti i povezati s ljudima gdje god putujem. Uvijek nastojim razgovarati s lokalnim stanovnicima, slušati njihove priče i učiti od njih. U svakome koga susretnem vidim priliku za prijateljstvo, bez obzira na to odakle dolaze ili kakva su im uvjerenja. To je ono što me pokreće – ta mogućnost da kroz putovanja izgradim veze koje nadilaze granice, kulture i razlike'', napisao je.

''Zadržao sam se sat vremena u vrlo ugodnom razgovoru s čovjekom koji stvarno jako puno zna i argumentima objašnjava svoje stavove. Bilo je to jedno vrlo lijepo iskustvo koje mi je dalo novi vjetar u leđa'', zaključio je Iličić.

Podsjetimo, Kristijan je od 2022. godine u braku s Andreom Trgovčević, s kojom je proputovao gotovo cijeli svijet.

