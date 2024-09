Naš najpoznatiji travel influencer objavio dugo najavljivani video, ishod je neočekivan: ''Taj datum trebao je biti moj najsretniji dan...''

Najpoznatiji hrvatski putopisac i influencer Kristijan Iličić objavio je video koji je najavljivao posljednjih tjedana, no pratitelji nisu očekivali ovakvu tematiku obzirom na njegov opis.

Hrvatski putopisac, travel bloger i poduzetnik Kristijan Iličić, kojeg na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi, na društvenim je mrežama otvorio dušu pratiteljima te se požalio na jednu tešku situaciju kroz koju prolazi već duže vrijeme.

Objavio je video koji je najavljivao posljednjih nekoliko tjedana, a dao mu je ime ''Put do pakla''.

Obzirom na opis, mnogi su očekivali da će ispričati neku doista tešku situaciju iz svog života, no čini se da ta iščekivanja baš i nije ispunio.

''6. listopada 2023. godine trebao je biti moj najsretniji dan u životu. Trebao sam postati prvi Hrvat koji je proputovao sve države svijeta. Trebao sam proslaviti taj golemi uspjeh na Islandu, ali nažalost, nisam uspio'', započeo je Kristijan.

''Video se zove put do pakla jer se u toj državi nalazi mjesto koje se zove "VRATA PAKLA". - zadnji kadrovi!'' pojasnio je u komentaru.

A što mu se točno dogodilo, saznajte u videu.

No, čini se da pratitelji baš i nisu oduševljeni.

''Je l' ti nas za*ebavaš? Mjesecima dižeš hajp i dramu oko čega? Jesi ti uopće svjestan s čim se ljudi danas suočavaju, kakve dijagnoze dobijaju, ratovi, siromaštvo, smrti. I ti dođešna ideju da snimiš ovako DRAMATIČAN video zbog odbijene vize! Znala sam da će biti neka glupost ali baš ovolika, e to nisam. Čudi me kako ti blagoslov božice i zazivanje svemira/univerzuma/energije nije pomogao. Nikad veći unfollow s guštom nisam kliknula'', ''Uz dužno poštovanje prema svemu što radiš i pokazuješ, uprkos tome što zaista uživam u tvojim sadržajima, ovo me je zaista razočaralo. Pored raznih vrsta pravog pakla kroz koje ljudi prolaze i koje ni ljubav ne može pobijediti, ovaj video me je ostavio bez teksta, u šoku, i to ne blagom, iako mi je zaista, ali zaista, drago što si uspio i drago mi je zbog svakog tvog uspjeha kojeg si postigao i svega što ćeš postići. Ja na ovaj video ne mogu stishuti ni like, iako je produkcija brutalna'', ''Razumijem tvoje probleme i vjerujem da je ovo sve na tvoj život ostavilo trag, pohvala za video, a i za cijeli tvoj kontent. Sve se događa s razlogom, pa tako i prepreke koje su te zadesile. Ali mislim da si nas malo nasamario s svim onim najavljivanjem. Osobno ja sam toliko dugo iščekivala ovaj video, komentirala s prijateljima šta li je u pitanju, šta se to dogodilo, jesi li dobro itd… Mislim da bi ovaj video i ova tvoja priča ostavila puno ljepši dojam na ljude da je nisi najavljivao na način na koji jesi'', samo su neki od brojnih komentara ljudi koji su razočarani ishodom.

No, neki su ga ipak branili.

''Neka si ti živ i zdrav, a cilj nisi postigao kad si želio, ali ga dostižeš. Žao mi je što si prošao kroz težak period što se i vidjelo, osjetilo... Ali nadam se da sad kreće uzlaznom putanjom'', ''Ljudi kao da se raduju najtežim problemima i željno iščekuju samo ono najcrnje čuti da se nekome događa… Bolest, smrt, neimaština… Za sve ostalo nemaš pravo požaliti se. Čovjek je život svoj posvetio ovome, godine rada, truda, odricanja za taj jedan cilj. I baš kao što je Kristijan i sam spomenuo u videu, samo ljubav i podrška NAJBLIŽIH, ostali jedva čekaju neuspjeh. Sretno Kiki!'', ''Wow koja priča, koji video! Naježila sam se. Kristijane, svaka ti čast na svemu što si postigao. Kapa do poda'', pišu mu.

Inače, Kristijan je u braku s Andreom Trgovčević od 2022. godine, s kojom je proputovao gotovo cijeli svijet.

Na društvenim mrežama oboje dijele iskustva i anegdote s putovanja, a mnogi pratitelji jedva čekaju svaku sljedeću avanturu.

Imaju i svoju putnu agenciju "Nomadik Travel", a nedavno je Kristijan podijelio i novosti za aplikaciju "Lyntel" pomoću koje možete kupiti internet u mnogim stranim zemljama.

