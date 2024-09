Slavna glumica daleko od doma saznala je tužnu vijest: ''U šoku sam, moje srce je slomljeno...''

Nicole Kidman objavila je tužnu vijest, njena majka Janelle preminula je u 84. godini.

Glumica Nicole Kidman stigla je u Veneciju kako bi preuzela nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u trileru ''Babygirl'', no samo nekoliko sati prije nego što je trebala preuzeti nagradu saznala je da je u dobi od 83 godine umrla njezina majka, Janelle, piše Daily Mail.

Glumica je hitno otputovala kući, a umjesto nje, nagradu je preuzela redateljica filma, Halina Reijn, koja je pročitala njezinu izjavu.

"Danas sam stigla u Veneciju i nedugo nakon sam saznala da je moja lijepa, hrabra majka Janelle Ann Kidman upravo preminula. U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju, ona me oblikovala, ona me vodila, ona me stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama izgovoriti njezino ime kroz Halinu. Sudar života i umjetnosti je težak, a moje srce je slomljeno. Volimo vas sve", poručila je Nicole.

Kidman je sa svojom majkom bila vrlo bliska, a zbog zdravstvenih problema glumica je vodila brigu o njoj.

"Mogu gledati svijet, jer smo bliske, očima 81-godišnje žene. Ona je vrlo izravna i vrlo iskrena i tako dobivam pristup svijetu kroz njezine oči, oči moje majke, dakle dio mene u skoro 80.", izjavila je glumica u intervjuu prije dvije godine.

Osim Nicole, Janelle ima i još jednu kćer, Antoniju.

