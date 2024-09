Svećenik koji se javno sukobio sa Severinom ima savjet za djecu uoči početka škole: ''Pronađite svetu vodu i zamolite roditelje...''

Svećenik Tomislav Lukač koji je prije nekoliko mjeseci imao javni sukob sa Severinom sada ponovno dijeli savjete djeci povodom prvog dana škole.

Don Tomislav Lukač slovi za najpoznatijeg TikTok svećenika, a već nekoliko puta bio je tema medija zbog svojih stavova.

Ovoga puta se oglasio i osvrnuo na skori početak nove školske godine, a školarcima je tom prilikom uputio savjet te ih zamolio da ga proslijede i s drugim kolegama iz razreda.

"Kreće škola, ali ne brini, evo ti jedan premoćan savjet kako bolje živjeti ovu novu školsku godinu. Pronađi u svojoj kući blagoslovljenu vodu i zamoli svoje roditelje da ti svaki dan prije nego što odeš u školu s blagoslovljenom vodom stave znak križa na tvoje čelo. Ako to ne mogu učiniti tvoji roditelji, možeš to učiniti sam", rekao je pa pojasnio kako će to pomoći učenicima.

"Prva stvar: da ne učiš samo zbog ocjena, nego da učiš kako bi ostvario ono što Bog od tebe želi u ovome svijetu. I druga stvar: to će te podsjetiti na to da si pozvan svjedočiti svoju vjeru i u školi. Ne sramiti se prekrižiti pred drugima na marendi ili užini. Da si pozvan opomenuti onoga koji psuje Boga ili onoga koji se ruga svojim vršnjacima. Bitni su ispiti u životu, ali još je bitniji ''ispit života''. Hrabro! I Bog te blagoslovio", zaključio je.

U komentarima ima brojnih koji ga podržavaju, ali i onih koji se ne slažu s njegovom porukom.

''Mi godinama tako radimo'', ''Moja djeca se znaju vratiti s ulice i reći: ''Mama zaboravila si nam staviti križiće'', ''Bravo, lijep savjet za dječicu'', ''Ma što ćeš mi dijeliti savjete ti koji nemaš djecu'', ''Što priča ovaj?'', ''A da pustite djecu da budu djeca i ne namečete im svoje mišljenje?'' podijeljena su mišljenja.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci don Lukač izazvao je brojne komentare javnosti i nakon što se javno sukobio sa Severinom zbog videa o pobačaju.

O čemu se točno radilo, pročitajte OVDJE.

