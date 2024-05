Javna rasprava Severine i svećenika se nastavlja: ''Ma 'ko je ova tupina da mi ime spominje?"

Javna rasprava između Severine i svećenika se nastavlja, a zadnje što mu je odgovorila putem Instagrama pročitajte u nastavku.

Nakon što je Severina podijelila negativan komentar o inicijativi o pobačaju te javno uzvratila svećeniku Tomislavu Lukaču, on se sada oglasio na društvenim mrežama gdje tvrdi da nikada nije napisao ono što je stojalo na Severininoj priči.

"Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju", počeo je.

"Moj video o pobačaju je podijelilo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je podijelio video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala", objasnio je.

Na kraju je don Lukač ipak pozvao Severinu na kavu, koja se inače krizmala u župi gdje on djeluje.

"Tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome koji koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo," rekao je i zaključio: "Volim te i molim se za tebe. Javi se za kavu!", kaže.

Severini nije dugo trebalo da ponovo uzvrati svećeniku putem Instagram priče.

"Cilj? Spuštat se na neku razinu? Koju razinu? Šta ovaj melje? Vjerujem da ova stvar neće izać u medije??? (Boga molim da izađe). Na srcu mi je... Severina... Ma ko je ova tupina da mi ime spominje?", uzvratila je.

Kako je započela rasptava između Severine i svećenika, u cijelosti možete pročitati OVDJE.

