Naš glazbenik nestao je s hrvatske scene pa sad iznenadio promjenom koju je objavio na Instagramu, svi se pitaju zašto!

Naš pjevač Marko Kutlić oglasio se na Instagramu nakon nekoliko mjeseci izbivanja sa scene, više ne živi u Hrvatskoj.

Jedan od naših najljepših muških vokala, pjevač Marko Kutlić, oglasio se na društvenim mrežama nakon nekoliko mjeseci izbivanja.

Marko je odlučio objaviti kako je promijenio svoje autorsko ime te se tako odnedavno zove Marco Dolore.

Uz videozapis na kojem vježba na kiši i mazi mačku napisao je pratiteljima da zaprate njegov novi profil, a na njemu je dosad skupio oko 1500 pratitelja i ima nekoliko videozapisa na kojima pjeva na ulicama talijanskih gradova. Više pogledajte OVDJE.

''Fališ Marko, fali nam tvoj glas, pjesme...'', ''E moj Marko'', ''Nađi svoj put'', ''Bravo za autentičnost, bravo što si svoj'', ''Baš si nešto drugačije'', ''Bitno da si ti zadovoljan, meni si i dalje najdraži pjevač...'', pišu mu pratitelji.

Podsjetimo, da je Marko napustio Hrvatsku i počeo pjevati na ulicama otkiveno je početkom ove godine, a to je potvrdio i njegov dobri prijatelj i kolega Matija Cvek.

''Ide koliko ja znam od grada do grada i putuje. Mislim, napravio je jednu ludu stvar i hrabru stvar, vidio sam kak putuje i koliko je truda u to uložio. Moram priznat, ja njega jako volim i on je potpuno lud i potpuno hrabar i to je, mislim jedan dobitna kombinacija. Ipak tu ne znaš hoće te zaboravit sutra ili prekosutra, kome si drag sutra, a kome više nisi. S te strane je hrabar. A s druge ludo jer nema nikakve zadrške, on kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno i napravi i to svi cijene'', rekao je Cvek za In Magazin.

Marko je bio i na Cvekovom vjenčanju u srpnju, a njegov dolazak sve je iznenadio.

Početkom kolovoza Marko je imao koncert na otoku Silbi kojeg je i sam najavio na Instagramu, a usput dodao i kako pratiteljima ima puno toga za reći.

Osim novog imena, Kutlić, odnosno Dolore, već neko vrijeme ima i novi imidž, a s poduljom kosicom zavezanom u repiće i maramom oko glave mnogi ga na prvu uopće ne prepoznaju.

