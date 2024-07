Nestao je s naše scene pa se pojavio na vjenčanju Matije Cveka: "Napravio je ludu stvar..."

Marko Kutlić nestao je sa domaće scene, a sada se pojavio na vjenčanju Matije Cveka i Miriam Cikron.

Nakon što se domaći glazbenik Marko Kutlić nedavno odmaknuo s naše scene, sada se pojavio na vjenčanju Matije Cveka i Miriam Cikron.

Glazbenik je na svadbu nosio elegantno svijetlosivo odijelo i crnu košulju, a cijelu modnu kombinaciju upotpunio je sunčanim naočalama.

Matija je veliki prijatelj s Markom, a u javnost je nedavno izašao i njegov video kako pjeva i svira na ulicama Trsta.

''Ide koliko ja znam od grada do grada i putuje. Mislim, napravio je jednu ludu stvar i hrabru stvar, vidio sam kak putuje i koliko je truda u to uložio. Moram priznat, ja njega jako volim i on je potpuno lud i potpuno hrabar i to je, mislim jedan dobitna kombinacija. Ipak tu ne znaš hoće te zaboravit sutra ili prekosutra, kome si drag sutra, a kome više nisi. S te strane je hrabar. A s druge ludo jer nema nikakve zadrške, on kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno i napravi i to svi cijene'', svojevremeno je ispričao Matija za In Magazin.

Osim prijateljskog odnosa, iza Cveka i Kutlića stoji i poslovna suradnja.

Naime, Matija je autor Markove pjesme "Za tebe" koja je izašla krajem 2023. godine.

